"SiAmo San Leo" e "Passione e Impegno" guardano al 2024: "Ripensiamo il futuro della nostra comunità"

I gruppi consiliari “SiAmo San Leo” e “Passione e Impegno” si attivano in vista delle prossime elezioni amministrative 2024. I capigruppo Alessandro Tosarelli e Francesca Mascella spiegano di promuovere da subito "l’avvio di un percorso partecipato e trasparente che aspiri ad unire le forze di tutte quelle realtà democratiche che si identificano nei valori di libertà, partecipazione, solidarietà, legalità e salvaguardia dell’ambiente".

"Prendiamo decisamente le distanze dai metodi e dall’operato degli attuali amministratori di maggioranza che, nonostante gli impegni assunti, hanno da subito disatteso qualsiasi tipo di coinvolgimento dei cittadini e dei consiglieri. Al contrario, il nostro metodo sarà inclusivo e terrà conto delle giuste istanze di ciascuno, maggioranza e minoranza, nell’interesse di tutta la comunità. Vogliamo farci interpreti di un diverso stile di Amministrazione, capace di dare risposte concrete e di riavvicinare la politica alla vita reale e quotidiana di tutti, in un rapporto dialogante e trasparente", viene aggiunto.

Il Comune di San Leo, viene rimarcato, "ha grandi potenzialità: ospita una collettività attiva e desiderosa di contribuire al

benessere generale, generosa e accogliente nei confronti dei più bisognosi, attenta e consapevole del valore

del patrimonio artistico, culturale e delle tradizioni locali. Riteniamo che il coinvolgimento di tutte e tutti in una

comune visione di futuro sia un valore che la nostra amministrazione dovrebbe fare proprio".

"Per farlo occorre affermare con azioni concrete e virtuose la cultura dell'inclusione, la parità di diritti e l'uguaglianza fra cittadine e cittadini, senza distinzioni per prevenire fenomeni di esclusione, razzismo, disparità, intolleranza, discriminazioni di genere, bullismo, solitudine e per farlo pensiamo ad azioni che abbiano ricadute sulla qualità della vita e sul benessere di tutte e tutti. Nessuno deve sentirsi escluso, nessuno deve rimanere indietro, non solo perché è giusto, ma anche perché ogni persona è una ricchezza per la comunità e vi si deve poter riconoscere - viene aggiunto -. Per le prossime elezioni amministrative, previste per la primavera del 2024, vogliamo progettare insieme un Comune più democratico e inclusivo, per ripensare il futuro della nostra comunità".