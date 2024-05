Sicurezza, Fratelli d'Italia: "Bene i provvedimenti annunciati, peccato che non ci sono i soldi"

“Prendiamo atto dei provvedimenti annunciati per difendere il centro, ed in particolare viale Ceccarini. Ne siamo felici perché, anche senza aver ricevuto il minimo segnale di ringraziamento, l’amministrazione comunale ha comunicato a parole le stesse misure che in tempi non sospetti e più volte avevamo suggerito come Fratelli d’Italia a sostegno dei commercianti, dei cittadini e dei turisti". Così in una nota Stefano Paolini, consigliere comunale e coordinatore di Fratelli d'Italia, torna a parlare sul tema sicurezza a Riccione. "Il problema è che mancano i soldi. Non ci sono le risorse economiche per sostenere quanto annunciato in pompa magna e questo non fa altro che allungare i tempi e lasciare nell’isolamento chi invece vorrebbe tutto e subito per necessità di vita, di lavoro e di incolumità pubblica".

"Ribadiamo che per noi la sicurezza era e resta la priorità delle priorità, pertanto saremo vigili ed attenti sui tempi impiegati, sulle modalità assicurate e soprattutto sulla fattibilità delle azioni a tutela di chi ha bisogno di tranquillità, certezze e protezione quando lavora, quando esce di casa e quando abbassa le saracinesche delle proprie attività - prosegue il coordinatore di Fratelli d'Italia -. Fare opposizione in modo costruttivo è sempre stato il nostro incipit non potendo in altro modo aiutare la città in cui viviamo e a cui teniamo in modo assoluto. Consigliare e proporre può diventare il modo giusto per affrontare i problemi a patto che dall’altra parte ci sia chi ascolta senza fare orecchie da mercante e soprattutto senza chiarire come s’intende intervenire con gli impegni economici, base essenziale per ogni provvedimento. Basta con i proclami, basta con le promesse. Vogliamo vedere fatti concreti”.