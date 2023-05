Sicurezza, Spinelli (FdI): "Porterò il problema del territorio in aula"

Dopo la notizia, diffusa mercoledì dalla Questura, sull'arrivo di 330 divise come rinforzi estivi per la provncia di Rimini a prendere la parola e la senatrice Domenica Spinelli (FdI) che in una nota sottolinea come "Qesta mattina ho partecipato, accogliendo volentieri l’invito delle sigle sindacali provinciali e regionali organizzatrici dell’evento, alla tavola rotonda sulla sicurezza urbana e la microcriminalità della provincia di Rimini. In questa occasione, ho lanciato l’idea di un appello – aperto alla firma dei parlamentari che vorranno sottoscriverlo – per portare all’attenzione del governo nazionale e del parlamento le istanze provenienti dal nostro territorio. Ho comunque voluto sottolineare che non solo la sicurezza nazionale, ma anche quella dei singoli territori, è notoriamente uno dei punti in programma su cui si concentra la maggiore attenzione dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Il ministro dell’Interno Piantedosi ha già fatto molto in materia fin dai primissimi atti emanati dal dicastero di cui è titolare. Durante il dibattito, ho voluto altresì sottolineare a chi ha sollevato alcuni dubbi sulle risorse mancanti nell’ultima manovra finanziaria, che questa è stata volta principalmente a stanziare risorse per il caro bollette, cercando di recepire le urgenze dei cittadini al momento dell’ insediamento del governo Meloni.

"È inoltre abbastanza noto - ha aggiunto - che quella Manovra era in gran parte vincolata dal Def approvato dal precedente esecutivo. Le risorse per la sicurezza ci sono e ho rassicurato che mi farò carico di portare a Roma la voce del territorio che rappresento in parlamento, d’altronde la nostra prospettiva di governo nazionale è sul lungo periodo, almeno 5 anni. Ringrazio per l’invito la dott.ssa Laura Casonato, segretaria generale della USIP di Rimini, così come ringrazio per il proficuo scambio di vedute la segretaria generale della UIL Rimini, dott.ssa Giuseppina Morolli, il segretario generale UIL Emilia Romagna, dott. Giuliano Zignani e il segretario generale nazionale UIL, dott. Pierpaolo Bombardieri per essere intervenuto e aver portato a questa interessante tavola rotonda il suo autorevole contributo”.