La sindaca "congeda" una sua consigliera. "Se manca la fiducia la invito a lasciare la maggioranza"

La sindaca di Riccione Daniela Angelini, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dalla consigliera comunale Valentina Villa, considera necessario e doveroso “difendere i miei assessori e i consiglieri comunali che con senso di responsabilità stanno lavorando al raggiungimento degli obiettivi che ci siamo dati proponendoci per il governo della città”.

Il confronto tra la giunta e il consiglio comunale “è continuo e finalizzato alla massima collaborazione. Per questo non sono disposta ad accettare atteggiamenti irresponsabili - prosegue la sindaca -. Alla luce della mancanza di fiducia espressa dalla consigliera Villa, non ci sono più le condizioni per una sua permanenza nella maggioranza che sostiene l’amministrazione che ho l’onore di guidare”.