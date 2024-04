Il sindaco Piccioni punta al bis e presenta la squadra, previsto l'intervento del presidente Bonaccini

Sabato (27 aprile), alle 18, all’Hotel Savoia di Misano Adriatico in via Repubblica 1, presentazione della lista Scegli Misano. Interverrà il candidato sindaco Fabrizio Piccioni insieme ai componenti della lista che si candida al governo della cittá. Sarà presente il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

“Ci presentiamo ai misanesi – dice Fabrizio Piccioni, candidato sindaco per la lista Scegli Misano - per condividere le linee programmatiche per lo sviluppo futuro del nostro territorio. Al mio fianco una squadra di cui vado particolarmente fiero che coinvolge donne e uomini di varia esperienza sociale e professionale, che ritengo possano portare avanti questo lavoro con passione e amore per Misano. Siamo felici che il Presidente Bonaccini abbia scelto di essere ancora una volta presente a Misano, a conferma della sua vicinanza dimostrata durante tutto il suo mandato da Governatore e di poterlo sostenere come candidato capolista nord est alle elezioni europee”.