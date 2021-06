Sinistra Anticapitalista e Potere al Popolo puntano a un quarto candidato a sindaco di Cattolica

Come spiegato in una nota stampa sarà "Una lista 100% di sinistra, anticapitalista, femminista ed ecologista, con un programma i cui obiettivi prioritari saranno quelli della lotta allo sfruttamento stagionale"

Sinistra Anticapitalista e Potere al Popolo presenteranno una lista comune e un candidato a sindaco alle prossime elezioni amministrative di Cattolica. Come spiegato in una nota stampa sarà "Una lista 100% di sinistra, anticapitalista, femminista ed ecologista, con un programma i cui obiettivi prioritari saranno quelli della lotta allo sfruttamento stagionale da parte di imprese e cooperative locali, della ridistribuzione del reddito e dei finanziamenti pubblici a favore dei lavoratori, dei giovani e dei disoccupati colpiti dalla crisi e dagli effetti della pandemia, del potenziamento e della gratuità dei servizi pubblici quali scuole, mense scolastiche, sanità, centri estivi per i figli dei lavoratori, servizi sociali, case popolari, luoghi di aggregazione per i giovani. Una lista, quindi, con un programma chiaro, autonomo e indipendente da tutti gli altri schieramenti politici presenti nel panorama cittadino, in netta contrapposizione al centro destra, al Partito Democratico e ai CinqueStelle. Una lista caratterizzata dai valori dell’antifascismo e dell’antirazzismo militante, contro l’omofobia e la discriminazione sessuale".