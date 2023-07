Il sondaggio premia Sadegholvaad, secondo lo studio si conferma un sindaco amato dai suoi cittadini

Secondo il sondaggio Governance Poll, redatto per il Sole 24 Ore, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad cresce nella popolarità tra i suoi cittadini. Lo studio rileva come il 53,5% voterebbe a favore per una sua rielezione. Il campione si basa su 600 interviste effettuate da Noto Sondaggi. Il periodo di effettuazione delle interviste risale al periodo 15 maggio - 30 giugno. Gli intervistati sono stati chiamati a rispondere alla domanda: “Le chiedo un giudizio complessivo sull’operato del sindaco della sua città. Se domani ci fossero le elezioni comunali, lei voterebbe a favore o contro l’attuale sindaco?”. Governance Poll riporta come lo scorso anno l’indice di gradimento si era assestato al 51% (51,3% al giorno delle elezioni) con una differenza nell’ultimo anno del 2,5%.

Gli altri sindaci

Nel complesso tutti i sindaci dell’Emilia Romagna risultano, secondo lo studio, con un indice di gradimento sopra al 50%. Michele De Pascale (Ravenna) si assesta al 50% in calo di 2 punti percentuali rispetto al 2022 e del 9,5% rispetto al giorno delle elezioni. Alan Fabbri (Ferrara) cresce al 58%, guadagnando ulteriore terreno rispetto alle elezioni. I sondaggi nelle altre città: Gianluca Zattini (Forlì) è al 54,5%, Matteo Lepore (Bologna) 56,5%, Luca Vecchi (Reggio Emilia) 53,5%, Gian Carlo Muzzarelli (Modena) 56,5%, Michele Guerra (Parma) 63%.

Sadegholvaad: “Premia il confronto con la città”

A fronte del sondaggio di Governance Poll per il Sole 24 Ore, queste le parole del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad: “E’ una rilevazione che non ha valore ufficiale e dunque va presa come indicazione di lavoro. Per quanto riguarda Rimini, pur in un anno non facile, credo sia la conferma che il metodo del confronto con la città, mettendoci le faccia anche e soprattutto sui problemi paghi. Al di là dei singoli progetti, al di là degli errori che possiamo fare e che se facciamo è onesto prima riconoscerli e quindi emendarli. Al di là di ogni considerazione quello a cui tengo di più, fuori da ogni sondaggio, è mantenere e ampliare questo metodo di confronto con la città”.

E aggiunge: “E’ nella dialettica con i cittadini che deve risiedere buona parte del nostro pubblico servizio. Aggiungo un PS: complimenti a Stefano Bonaccini, primo tra i presidenti di regione, dimostrando ancora come al di là degli attacchi politici e ideologici subiti durante i drammatici giorni dell’alluvione, esserci sempre, stare sul pezzo per ascoltare e risolvere i problemi, mettere al di sopra di tutto l’interesse dei cittadini e l’operatività concreta, i fatti e non le chiacchiere, paghi eccome”.

Petrucci: "Bene per la concretezza"

Queste le parole di Matteo Petrucci, capogruppo del Pd nel Comune di Rimini: "Il Pd cresce come consenso e leadership nelle città in cui passa dalla teoria alla pratica, dove i suoi rappresentanti ci mettono le faccia, dove i problemi si affrontano con il confronto e non dove si evitano perché così ti dicono 'le strategie di comunicazione'. È un segnale preciso non tanto nella stucchevole direzione del rilancio del 'partito dei sindaci e dei presidenti di regione', semmai della concretezza e dell'operatività che non vuol dire non fare politica ma anzi tradurre la politica, le proprie convinzioni, la base valoriale comune, in progetti, programmi, azioni e iniziative. Questo a Rimini avviene, tanto è vero che- racconta il sondaggio del Sole 24 Ore - se si votasse oggi Jamil Sadegholvaad avrebbe chances ben maggiori dell'ottobre 2021 di riconfermarsi nella carica di primo cittadino, quando già trionfò al primo turno in maniera netta".