Sostegno per il popolo Saharawi nel Sahara occidentale: l'intervento di Nadia Rossi

In seno all’Assemblea Legislativa regionale si è ricostituito da poco l’Intergruppo di Amicizia con il popolo Saharawi, costituito da consiglieri regionali di vari gruppi per promuovere la corretta conoscenza delle vicende del Sahara Occidentale e realizzare attività di sensibilizzazione per il popolo a cui da decenni non è riconosciuto il diritto all’autodeterminazione. Del gruppo fa parte anche la Consigliera regionale Pd Nadia Rossi, che ricorda come “Il popolo Saharawi, dal 1976, è vittima dell’occupazione militare e illegittima da parte del Regno del Marocco, che non gli riconosce diritti umani e di autodeterminazione. In Emilia-Romagna, una rete di enti locali, associazioni e organizzazioni è attiva con iniziative di cooperazione internazionale a favore della popolazione Saharawi. In Consiglio regionale rinnoviamo il nostro impegno tramite le iniziative dell’Intergruppo al quale partecipano esponenti di maggioranza e opposizione a riprova di quanto la questione non conosca colore politico. Ci muove solo lo spirito di rispetto dei diritti umani e chiediamo che i conflitti si fermino e i trattati internazionali sottoscritti negli anni, siano rispettati”.

A marzo 2018, Rossi è stata in missione, per conto dell’Assemblea Legislativa con una delegazione emiliano-romagnola, nel Sahara occidentale. “Un’esperienza forte, che ha scosso intensamente la mia sensibilità. – ricorda – Il popolo Saharawi vive in esilio, vittima di repressione militare, economica e politica. Ciononostante, è un popolo fiero, esempio di fortissima moralità e coscienza civile. L’incontro con le persone, l’ascolto delle loro storie, la conoscenza dei luoghi hanno lasciato un solco profondissimo nella mia coscienza”.

“Nell’ultima seduta dell’Assemblea Legislativa – richiama Rossi – abbiamo voluto presentare e approvare con un voto all’unanimità un documento di indirizzo politico che conferma la nostra volontà e adesione alle iniziative di cooperazione, sensibilizzazione e sostegno al Popolo Saharawi”.