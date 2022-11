Spinelli (Fdi): “Il governo del fare è già all’opera dando risposte certe agli italiani"

“Il governo a guida Giorgia Meloni, come promesso, dà subito risposte agli italiani che le attendevano. L’approvazione della Nadef di ieri è la conferma che il lavoro iniziato è ciò che era stato preso come primo impegno ed in questo senso i 30 miliardi a sostegno di aziende e famiglie costituiscono il primo intervento per fronteggiare la crisi energetica che sta colpendo il Paese”. Domenica Spinelli, Senatrice di Fratelli d’Italia, plaude all’azione di contrasto al caro energia stabilita dal Consiglio dei Ministri di cui il presidente del Consiglio ha reso noti i contenuti. “Chi aveva frettolosamente avanzato critiche sol per giochi di schieramento – prosegue la parlamentare romagnola – deve ricredersi. L’esecutivo marcia veloce e compatto pensando alla popolazione ma non solo. L’ergastolo ostativo per rendere la vita dura ai mafiosi e i provvedimenti sui rave party garantiscono sicurezza nel rispetto delle regole che vanno rispettate così come indicate dalla nostra Costituzione. Dalle promesse siamo subito passati ai fatti ed anche in tempi molto celeri se si pensa che dall’esito del voto è passato poco più di un mese. Voglio sottolineare anche la riapertura delle trivellazioni che si collegano all’azione del governo in Europa per modificare la struttura dell’indice TTF e perfezionare il tetto al prezzo del gas. Tutta la coalizione di centrodestra – conclude la Spinelli – lavora nella direzione indicata da Giorgia Meloni. Siamo impegnati senza soste per il bene dell’Italia, per il suo futuro e per la sua crescita. E con il lavoro delle commissioni, che saranno completate la prossima settimana, anche il Parlamento potrà dare il suo contributo per dare piena efficacia a questi e ad altri provvedimenti”.