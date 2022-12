Spinelli: "Tra le priorità la cancellazione dei presidenti di provincia e la riforma presidenziale"

"Il tempo a disposizione è stato poco, eppure il governo Meloni è già riuscito ad approvare una legge di bilancio che garantisce equilibrio e credibilità ed altri decreti che indicano la strada su cui questa maggioranza intende camminare. Nell'augurare buon anno a tutti gli italiani confermiamo il nostro impegno per proseguire con le riforme".

Lo afferma la senatrice riminese di Fratelli d'Italia Domenica Spinelli, che prosegue: "Impegni prioritari sono la cancellazione dei presidenti di provincia e la riforma presidenziale".

Sul primo punto Spinelli sottolinea: "Sono componente e segretario della prima commissione affari costituzionali dove abbiamo già fissato al 12 gennaio i termini per indicare i nominativi per le audizioni rispetto al disegno di legge per le province a prima firma Marco Silvestroni che ho sottoscritto anche io". Sul tema del presidenzialismo elogia "il lavoro del Ministro Casellati di ascolto di tutti i leader, perchè questi cambiamenti necessitano di ampia coesione". Dunque conclude: " L'elezione diretta di chi ci rappresenta negli enti istituzionali è un elemento imprescindibile di democrazia, gli italiani ci hanno votato per questo".