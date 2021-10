Stefano Bonaccini a Cattolica per chiudere la campagna elettorale di Franca Foronchi

Domani alle h.18.30 presso l’area esterna del Bar Staccoli si concluderà la campagna elettorale della candidata Sindaca del centrosinistra Franca Foronchi con un’iniziativa pubblica che vedrà protagonista come ospite il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Nel corso della campagna elettorale diversi esponenti delle istituzioni regionali sono venuti a Cattolica per dialogare con i cittadini su temi di loro competenza e manifestare il loro sostegno alla candidata Foronchi come ad esempio la Vice Presidente Elly Schlein, Andrea Corsini, Raffaele Donini, Paola Solomoni, Paolo Calvano, Emma Pettiti. Medesimo supporto è arrivato anche da tanti sindaci del territorio presenti anche loro nella giornata di domani.

“Il Presidente Bonaccini ha un’agenda ricca di appuntamenti, pertanto sono contenta che abbia deciso di venire a Cattolica a chiudere la campagna elettorale delle elezioni amministrative per mostrare il suo sostegno alla mia candidatura e alla nostra coalizione – dichiara Franca Foronchi. Dà mesi abbiamo impostato un percorso basato sul dialogo con i cittadini cercando di comunicare al meglio le nostre proposte programmatiche, convinti che alle persone interessi questo. Per rafforzare questo abbiamo ritenuto utile coinvolgere innanzitutto le istituzioni regionali consapevoli che buona parte delle scelte che toccano il territorio, e le risorse per realizzare i progetti, partono da lì. Un ragionamento analogo è stato fatto sul fronte delle istituzioni locali, sindaci e assessori comunali, in quanto siamo fermamente convinti che la forma migliore di governo sia quella basata su una visione territoriale. Per realizzare diversi progetti che sono presenti nel nostro programma elettorale sarà fondamentale il sostegno della Regione, penso ad esempio alla riqualificazione dell’area adiacente all’Acquario, il nuovo lungomare collegato al tema dell’arenile in generale, il fronte sanitario a partire dall’ospedale, le scuole. Cattolica è una città già bella, il nostro obbiettivo è di renderla ancora più bella e con maggiori e migliori servizi rispetto ad ora e lo faremo grazie a progetti ambiziosi ma allo stesso tempo concreti, sono certa che la Regione sarà al nostro fianco per realizzarli".