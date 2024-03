Strade, verde, decoro. Riccione in Azione: "Amministrazione Angelini bocciata"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RiminiToday

In occasione dell’ultimo consiglio comunale, come gruppo consiliare abbiamo presentato un’interrogazione per segnalare le tante criticità sul verde pubblico e sullo stato delle strade e dei marciapiedi in città. Infatti i lavori che l’amministrazione Angelini sta portando avanti sono parziali e assolutamente non risolutivi. Basta fare un giro in Viale Molari o Trento Trieste oppure in Viale Emilia o in Viale Dante e in tanti altri viali della città dove sono stati effettuati rattoppi spacciati per interventi risolutivi. Per non parlare dell’asfaltatura di solo metà della pista ciclabile di viale Ceccarini o degli inqualificabili interventi in Viale Dante dove in sostituzione delle piante abbattute è stato posto un asfalto colorato assolutamente non consono alla pavimentazione del viale. Sempre su Viale Dante inoltre giacciono cartelli pubblici abbandonati sul ciglio della strada da oltre un mese senza accortezza e attenzione né per le attività commerciali né tantomeno per la sicurezza di pedoni e ciclisti. Anche in zona Marano i pochissimi interventi fatto hanno addirittura peggiorato la situazione, con il marciapiede di Viale Giacosa divelto per eseguire lavori di pulizia sul fiume Marano.

Per quanto riguarda il verde pubblico, continuiamo a constatare numerosi abbattimenti di alberi che, al contrario di quanto dichiarato dall’amministrazione, non sono stati sostituiti. Ci riferiamo a Viale Dante e Viale Ceccarini, dove al posto delle piante è stato messo il rosmarino o un rattoppo indecente di asfalto colorato come detto sopra. Gli abbattimenti poi proseguono in tante zone della città eliminando in alcuni casi definitivamente quel patrimonio verde che ha sempre contraddistinto Riccione. Ed anche nei nuovi lavori come quello di Piazza XX settembre o di viale Bologna non sono stati ancora finanziati totalmente gli interventi di piantumazione con gli alberi che stanno già cadendo sotto il lavoro delle motoseghe. Nonostante sia stato richiesto da noi in più occasioni, questa amministrazione continua a non avere un piano del verde pubblico e persiste nell’effettuare rattoppi invece di interventi risolutivi su strade e marciapiedi. Pertanto continueremo anche nei prossimi mesi a sollecitare l‘amministrazione Angelini attraverso ulteriori accessi agli atti, interrogazioni e domande in consiglio comunale. Ci auguriamo che la serietà prenda il posto della propaganda e al posto delle foto dei vari assessori alla ricerca di visibilità arrivino finalmente interventi efficaci e completi.

Riccione in Azione