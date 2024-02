Strappati i manifesti in ricordo delle vittime delle foibe, Colombo (FdI): "Insulto per chi ha perso la vita"

Risveglio amaro per Riccione dove, nella notte tra domenica e lunedì, ignoti hanno vandalizzato i manifesti relativi al Giorno del Ricordo per non dimenticare le vittime delle foibe. A denunciare quanto accaduto l'onorevole Beatriz Colombo di Fratelli d'Italia che aveva fortemente voluto la campagna di affissioni. "Questa mattina a Riccione, la mia città, in viale Ceccarini, sono stati strappati e vandalizzati alcuni manifesti relativi al Giorno del Ricordo che avevo fatto affiggere proprio in memoria dei martiri delle Foibe - ha dichiarato la parlamentare. - Questo atto vigliacco dimostra che la verità, per troppo tempo vergognosamente tenuta nascosta, oggi continua a dare fastidio a qualcuno. Ricordiamo, infatti, che la giornata è stata istituita nel 2004 e vuole ricordare le vittime della pulizia etnica voluta dal maresciallo Tito, il dittatore comunista iugoslavo. La sua azione criminale ha infatti portato all’esodo di più di 250.000 persone da quella che era casa loro ed alla morte nelle foibe di decine di migliaia di donne, uomini e bambini la cui unica colpa era quella di essere Italiani. Oggi, strappare quei manifesti, è un insulto a quelle persone, per questo motivo ho deciso di sporgere denuncia".