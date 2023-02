E' uno studente riminese di 21 anni il più giovane a entrare nell’assemblea nazionale del Pd

E’ il riminese Emanuele Bianchi, 21 anni, il più giovane eletto ad entrare nell’assemblea nazionale del Pd. Studente di scienze politiche all’Università di Bologna, Emanuele Bianchi ha vissuto l’esperienza delle primarie tra Bologna e Rimini. “Credo che questa esperienza – spiega Bianchi - ci abbia fatto crescere, politicamente, tutti, un'occasione unica. Poter condividere questo percorso con altri giovani come me, e insieme a persone con maggiore esperienza politica, è un’esperienza che ci porteremo dentro. Parlo al plurale perché, a partire da Chiara Angelini ed Eleonora Martello, del comitato “Parte da Noi” - che in provincia di Rimini ha sostenuto Elly Schlein come segretaria del Pd - stiamo lavorando fianco a fianco con tanti giovani come noi”.

Il territorio riminese, oltre ad Emanuele Bianchi, ha eletto all’assemblea nazionale del Partito Democratico anche Chiara Angelini, consigliera comunale a Riccione e capolista della Romagna (che comprende le aree di Rimini, Cesena e Forlì), a dimostrazione di un cambiamento non solo enunciato ma già praticato, valorizzando e responsabilizzando i giovani e le donne.