Superbonus 110%, Croatti: "Più facile per condomini, risparmi vanno a proroga"

“Superbonus più' semplice per i condomini ed eventuali risparmi della misura che andranno alla proroga. Sono alcune delle novita' sull'incentivo al 110% per le ristrutturazioni green e antisismiche contenute nella bozza del decreto Investimenti, approvato dal Cdm”. Lo annuncia il senatore pentastellato Marco Croatti. “Oltre a completare la copertura attraverso il nuovo Fondo 'extra' Recovery, si prevede che i condomini possano usufruire del Superbonus per tutto il 2022 senza bisogno di aver completato almeno il 60% dei lavori entro giugno. I risparmi saranno invece monitorati dal Mef che dovrà' inviare ogni tre mesi gli aggiornamenti delle stime alle commissioni parlamentari competenti”. Prosegue Croatti. “Il superbonus 110% è una misura che sta contribuendo, insieme al ‘bonus facciate’, a rendere più bella, sostenibile e sicura la nostra riviera. Molti cittadini in questi mesi mi hanno però riportato difficoltà burocratiche, soprattutto in immobili con più proprietari, come appunto i condomini, l’auspicio è che queste semplificazioni rendano ancora più efficace questo importante bonus”. Conclude Croatti.