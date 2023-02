Susanna Camusso ospite a Rimini al convegno "Lavoro. Salari e Precarietà”

Lunedì (13 febbraio) alle ore 20, l’associazione Idee per la Sinistra e l’Istituto Gramsci Rimini organizzano - al salone Polverelli della Cgil di Rimini (via Caduti di Marzabotto, 30) - il convegno “Lavoro. Salari e Precarietà”. Se ne parlerà con la senatrice Susanna Camusso (già segretaria generale Cgil), Federico Chicchi (Professore associato al Dipartimento di Sociologia dell’Economia dell’Università di Bologna), Roberto Riverso (Giudice della Corte di Cassazione) e Carmelina Fierro (Consigliera di Parità di Ravenna).

In un momento in cui il tema del lavoro torna al centro del dibattito politico, con questa iniziativa si vuole parlare di contenuti, rimettendo al centro le esigenze e le difficoltà quotidiane di chi non ha voce. Vogliamo cogliere i cambiamenti profondi avvenuti nella società, mettere in discussione le politiche e gli errori fatti dalla sinistra e costruire una rete di idee e proposte possibili.

"Decenni di globalizzazione hanno scomposto, frammentato, atomizzato il mondo del lavoro, svalorizzandolo e rendendolo insicuro e, per una buona parte, povero. Nel nostro Paese ciò è avvenuto attraverso una serie di riforme, per ultima il Jobs Act, senza dimenticare il recente ritorno dei voucher, introdotti dall’attuale Governo Meloni", sostengono gli organizzatori.