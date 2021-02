Taglio dei platani, i Verdi: "Il Comune indifferente al valore degli alberi"

Il gruppo locale dei Verdi di Riccione e direttivo provinciale di Rimini manifestano dispiacere e preoccupazione per il taglio degli alberi, i platani, nella zona del centro studi di Riccione. "Condividiamo totalmente il pensiero delle associazioni ambientaliste e le loro preoccupazioni, sono anche le nostre. Crea grande rabbia, la prepotenza e l’indifferenza dell'amministrazione riccionese di fronte alle richieste fatte per salvaguardare la vita di alberi imponenti che producono molti benefici per la città. Il patrimonio arboreo costituisce una parte altamente significativa del verde urbano per differenti motivi, quali il suo alto valore paesaggistico, storico, culturale ed ambientale, oltre a quello altamente identitario. La zona del centro studi ed il parco della Resistenza infatti, sono apprezzati per la qualità della vita che anche i grandi viali alberati contribuiscono a creare".

I gruppi Europa Verde, Verdi Rimini e Riccione proseguono: "La cosa però che ci fa riflettere maggiormente, come politici e come ambientalisti, è che siano stato qualche residente della zona a chiedere l'abbattimento degli alberi e che l'amministrazione non abbia fatto capire loro che il patrimonio verde di una città è un bene comune, che piccoli disagi di pochi residenti non possono penalizzare un'intera comunità. Naturalmente capiamo le ragioni del disagio degli abitanti, anche se non le condividiamo, ma diciamo loro che il restyling del quartiere poteva avvenire preservando tantissime di quelle alberature, ci sono tecniche innovative che permettono la realizzazione degli impianti e il rifacimento delle strade preservando le piante, le stanno già adottando in tante città europee. Evidentemente quello che manca, non solo Riccione, ma in tanti comuni da nord a sud della penisola, è riconoscere il valore ambientale e sociale degli alberi e saperli integrare in maniera positiva nel contesto urbano.

La sostenibilità e la rigenerazione di cui necessitano le città, non possono prescindere dalla figura centrale dell'albero esso è il primo presidio di benessere oltre che l'arma più efficace che abbiamo per limitare la co2 e le sostanze inquinanti. Quando vediamo le immagini degli abbattimenti ci rendiamo conto di quanto ancora siamo lontani da una corretta progettazione, manutenzione e gestione delle alberature cittadine".