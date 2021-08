Tampon Tax Tour fa tappa anche a Rimini, Rossi (Pd): "Essere donna è considerato un lusso in Italia"

"Un paio di anni fa avevo iniziato a occuparmi della questione in Assemblea Legislativa, affrontando questioni quasi totalmente ignorate dalla politica in Italia come la “period poverty” (povertà mestruale), cioè il disagio di non potersi garantire un’igiene adeguata attraverso dispositivi sanitari"

Mercoledì 1 settembre alle ore 17.30 alla Community 27, stabilimento balneare di Rimini, fa tappa il “Tampon Tax Tour” promosso a livello nazionale dall’associazione Tocca a noi. “Al centro del dibattito l’abolizione della ‘tampon tax’ – spiega la consigliera regionale Nadia Rossi, promotrice dell’iniziativa per Rimini – l’imposta applicata su assorbenti, tamponi e coppette mestruali considerati dal nostro sistema come beni di lusso e quindi con una Iva applicata del 22%. Evidentemente In Italia è considerato un lusso essere donna”.

“Un paio di anni fa avevo iniziato a occuparmi della questione in Assemblea Legislativa, affrontando questioni quasi totalmente ignorate dalla politica in Italia come la “period poverty” (povertà mestruale), cioè il disagio di non potersi garantire un’igiene adeguata attraverso dispositivi sanitari, e la discriminazione di genere, sociale ed economica dovuta ai prezzi troppo alti dei prodotti di igiene femminile. La soluzione definitiva e ideale alla questione deve passare dal Parlamento e dalla volontà oltre che dalla disponibilità di bilancio del Governo, tuttavia, agendo dal basso, si possono promuovere iniziative con un impatto su larga scala. La sensibilità mostrata negli ultimi anni dai cittadini, tante donne e giovani ma non solo, dimostra che su questo tema si possono fare passi in avanti – sottolinea Nadia Rossi – Ad aprile di quest’anno, grazie ad una proposta arrivata in Consiglio Comunale, a Firenze la tampon tax è stata di fatto eliminata sui prodotti in vendita nelle farmacie comunali. Da lì, in tutto il paese, è nato un movimento che chiede di valutare la riduzione dell’IVA sugli assorbenti già dalla prossima legge nazionale di Bilancio. Mercoledì 1 settembre ne parleremo, tra gli altri, con la consigliera fiorentina Laura Sparavigna, ideatrice del Tampon Tax Tour e Daniela Giannoni, parlamentare sammarinese che si occupa del tema sul Titano. Anche il nostro candidato Sindaco Jamil Sadegholvaad interverrà a sostegno di questa proposta di civiltà, così come tanti amministratori locali, associazioni e cittadini". Nel corso dell'incontro sarà inoltre presentata un'anteprima della mostra "La Tenda Rossa" della fotografa Elisabetta Acquaviva.