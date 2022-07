Temperature africane, la richiesta di Rinascita Civica: "Urge la sanificazione dei cassonetti"

"Con le alte temperature di questi giorni, anche il recarsi a gettare i rifiuti diventa un’operazione fastidiosa e sgradevole. Il fastidio purtroppo è generato dagli sgradevoli odori che fuoriescono dai cassonetti, soprattutto quelli che contengono umido e indifferenziata, il cui contenuto, con le temperature di questi giorni sommato al fatto che purtroppo essendo sulle strade sono costantemente esposti al sole, è soggetto a una veloce attività di decomposizione con il conseguente rilascio di gas e odori talmente fastidiosi che in alcuni casi è veramente difficile avvicinarsi ai contenitori stessi". A porre il problema è Rinascita Civica.

"Oltre ad intensificare i passaggi quotidiani per la raccolta che tra l’alto dovrebbe essere un’attività già prevista ed implementata - si legge nella nota - è fondamentale che Hera si adoperi immediatamente per organizzare e far partire a tempo “zero” una intensa attività di sanificazione dei cassonetti che, ora più che mai, diventa attività fondamentale tanto quanto la raccolta al fine di evitare il più possibile il ripresentarsi di questa situazione che, oltre ad essere pericolosa da un punto di vista sanitario e di sicurezza in generale, crea molti disagi alle abitazioni ed alle attività che si trovano loro malgrado nelle immediate vicinanze delle aree su cui insistono i cassonetti".