Terremoto politico a Riccione: il Tar annulla le elezioni del 2022

Dal Tar è arrivata una "botta di spugna" sulle elezioni comunali 2022 di Riccione e annulla le operazioni elettorali che avevano portato alla vittoria al primo turno di Daniela Angelini con uno scarto di una manciata di voti sul diretto avversario. Il ricorso era stato presentato dalla Lega e, In dettaglio, i giudici amministrativi hanno accolto la richiesta dell'annullamento delle operazioni elettorali. La Angelini, in una nota del Comune, "ha preso atto della sentenza di primo grado". “Si tratta certamente di una sentenza a noi sfavorevole - ha osservato - ma preciso che si tratta soltanto del primo grado di giudizio. Siamo convinti che il Consiglio di Stato possa esprimersi in maniera diametralmente opposta, ovvero riconoscendo la piena regolarità del voto dello scorso 12 giugno 2022”. Daniela Angelini aggiunge che “la giunta continuerà a lavorare come e più di prima nel pieno e unico interesse di Riccione e dei riccionesi” che alle elezioni avevano espresso “una volontà popolare estremamente chiara, assegnando alla nostra coalizione oltre duemila voti in più rispetto alla minoranza”.

“Da oggi Daniela Angelini non è più sindaco di Riccione. Il Tar di Bologna, in seguito al ricorso che abbiamo presentato, ha annullato le elezioni amministrative del 12 giugno 2022 per aver riscontrato rilevanti irregolarità nelle operazioni elettorali” commentano in una nota Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, e Elena Raffaelli, segretario provinciale della Lega Rimini. “Nella sentenza – spiegano - si legge infatti che ‘il Collegio non può che pervenire alla conclusione dell’annullamento complessivo delle elezioni, non potendosi condividere il tentativo del Comune di sminuire la rilevanza delle irregolarità commesse. È infatti del tutto irrilevante che le stesse dipendano dall’inesperienza dei Presidenti e Segretari dei seggi - ai quali, peraltro, per legge, è imposto l’obbligo di assicurare la correttezza e la veridicità delle operazioni elettorali anche a pena di sanzioni penali - piuttosto che da un vero e proprio intento fraudolento. Ciò che rileva nel caso di specie è l’oggettiva e acclarata presenza di irregolarità elettorali reiterate in quasi tutte le Sezioni, alcune delle quali talmente gravi e macroscopiche da non consentire di pervenire alla necessaria valutazione di affidabilità e di piena corrispondenza del risultato elettorale alla volontà degli elettori, principio questo da ritenersi fondante dello Stato democratico’”.

“Parole dal significato inequivocabile, – concludono Morrone e Raffaelli - che legittimano le ragioni obiettive che hanno motivato la presentazione del ricorso e che, contestualmente, offuscano la credibilità dei nostri avversari politici. Ora ci sarà la nomina di un commissario prefettizio che dovrà insediarsi in Comune a Riccione fino all’indizione delle prossime elezioni”.