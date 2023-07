Terza rata del Pnrr, Spinelli (FdI) risponde all'assessora: "Siamo pronti per le nuove sfide"

"Io sono un'amministratrice e so quanto il proprio comune possa stare a cuore e so cosa significa amministrarlo. Per questo motivo trovo inopportuna la critica che l'assessora Frisoni del comune di Rimini rivolge al Governo, dal momento che esso sta svolgendo le sue funzioni, coordinando l'azione dei Ministeri competenti.

Lo ha ben detto il Ministro Fitto, quando ha spiegato che la Struttura di Missione è pienamente operativa". Così la senatrice Domenica Spinelli (Fratelli d'Italia) che risponde alle dichiarazioni dell'assessora alla Pianificazione del territorio del Comune di Rimini Roberta Frisoni sul pagamento della terza rata dei fondi Pnrr.

"Agli enti locali, specialmente se si tratta di capoluoghi come Rimini, non tornano affatto utili le polemiche: di certo tornerà utile l'azione di Governo, improntata sui fatti e sulla loro spiegazione. Sono fiera di far parte di questa maggioranza e gli enti locali dovrebbero essere fieri del lavoro che sta portando avanti il Governo italiano - prosegue la senatrice FdI - Come indicato dalla Raccomandazione della Commissione Europea del 24 maggio 2023, prontamente l'Esecutivo italiano ha adattato la governance sul PNRR alla composizione del Governo Meloni: coordinamento strategico e interlocuzione internazionale all'Autorità politica delegata in materia di PNRR; le materie di gestione e finanza in capo al MEF; le funzioni attuative alle singole amministrazioni centrali. Inoltre questa stessa governance è stata accolta con parere positivo dalla Conferenza Stato-Regioni l'8 marzo 2023. Dal 26 aprile 2023, cioè solo cinque giorni dopo il passaggio a legge del decreto 13/2023 con cui entrava in vigore la nuova governance, la nuova Struttura di Missione è stata nominata e resa tempestivamente operativa. Siamo prontissimi e preparatissimi per le sfide che il PNRR rappresenta in ambito di rivalutazione dell'intero territorio nazionale".