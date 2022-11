Terzo Settore, a Rimini i consiglieri dem Maletti e Amico per la futura legge regionale

“In Emilia-Romagna ci stiamo preparando a varare una legge regionale per il Terzo Settore. Consapevoli che il mondo del volontariato e del sociale crescono dal basso, vogliamo che questa legge sia partecipata e veda l’apporto di tutti gli interessati. I colleghi consiglieri regionali Federico Amico, Presidente della Commissione Parità, e Francesca Maletti, Vicepresidente della Commissione Salute e Welfare, stanno portando avanti un tour in ogni provincia emiliano-romagnola. L’obiettivo è un confronto a tutto tondo con gli enti del Terzo Settore prima che il progetto di legge sia depositato”. Lo afferma la consigliera regionale Pd Nadia Rossi, che insieme al primo firmatario ed alla relatrice del progetto di legge ha organizzato la tappa riminese del tour. A Rimini l’appuntamento è fissato per mercoledì 30 novembre alle ore 18.00. Un’iniziativa pubblica e aperta agli interessati, che si svolgerà nella Sala Marvelli della Provincia di Rimini, in via Dario Campana 64.

“Il normale iter legislativo prevede sempre un confronto con gli stakeholder, ma in genere questo avviene nelle ultime fasi di discussione del progetto di legge, prima del suo passaggio in Assemblea Legislativa. In questa occasione rovesciamo la tradizione per confrontarci da subito. – spiega Rossi, prima di puntualizzare che – Il lavoro e il volontariato nel sociale hanno una dignità che vogliamo riconoscere anche sul piano normativo, per questo partiamo proprio da chi ogni giorno si impegna in questo campo”.