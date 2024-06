Torna l'emergenza cavallette, Rossi (PD): "Fare qualcosa per contrastarla"

La Regione contrasti l'emergenza cavallette in provincia di Rimini. A chiedere alla giunta quali attività ha messo in atto o intende attivare per fronteggiare l'emergenza fitosanitaria in corso nel riminese è Nadia Rossi (Pd) che ricorda come "la provincia di Rimini sta affrontando una grave invasione di cavallette che sta causando ingenti danni alle colture agricole, come evidenziato dagli appelli delle associazioni di categoria: le cavallette, in gran numero, stanno devastando i campi coltivati, mettendo a rischio non solo i raccolti ma anche la sostenibilità economica delle aziende agricole locali".

Rossi sottolinea come "le associazioni di categoria hanno richiesto un intervento urgente da parte della Regione e delle istituzioni competenti per fronteggiare l’emergenza e salvaguardare le produzioni agricole: la Regione Emilia-Romagna ha già dimostrato attenzione e prontezza nell'affrontare altre emergenze agricole e ambientali in passato, implementando misure di sostegno e prevenzione".