Torna al Parco Ausa di Rimini la Festa dell'Unità del circolo Pd di via Euterpe

Torna al Parco Ausa di Rimini dall'11 al 15 luglio la Festa de l'Unità del Circolo Pd di via Euterpe. Saranno 5 giorni di festa con cucina, intrattenimento e tanti dibattiti politici. Si parlerà di transizione energetica e ambiente, europa e pace, riforme istituzionali, lavoro ed economia. Tanti gli ospiti in programma per la Festa del Parco Ausa, tra cui l'Europarlamentare e resp. Ambiente Pd Annalisa Corrado, il direttore generale di Banca Etica Nazzareno Gabrielli, l'Europarlamentare e presidente Pd Stefano Bonaccini, il deputato e resp. Esteri Pd Giuseppe Provenzano, il Senatore e resp. Economia Pd Antonio Misiani e l'assessore regionale al Lavoro e Sviluppo Economico Vincenzo Colla.

Si aggiungono a loro gli esponenti della politica locale, il sindaco Jamil Sadegholvaad, la presidente dell'Assemblea Legislativa Emma Petitti e il deputato Andrea Gnassi, oltre ai rappresentanti di associazioni e sindacati.

Tutte le sere In programma anche gli spettacoli "In Danza Show Academy del maestro Manuel Mazzotti", "Orchestra Real Pop Dance 70-80", "Orchestra La Tradizione", "Orchestra David Pacini" e infine "Marco Casadei e le Sirene by Casadei Danze Rimini".

Un momento per ritrovarsi in compagnia a discutere di politica, cenare al parco con il vasto menù di pizza, pesce fritto e cucina della tradizione romagnola (trippa, tagliatelle, piada ecc...).