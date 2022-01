Torri Unite: "Vergognoso inizio anno per la cultura di Montescudo-Montecolombo"

"L’anno appena iniziato non è certamente partito nel modo migliore per la cultura nel nostro Comune, con una serie di decisioni della nuova Amministrazione di Montescudo-Monte Colombo che hanno già impattato gravemente su alcuni servizi e progetti". A parlare è la lista civica Torri Unite, che spiega: "In primis, è stato rimosso il Direttore dei Musei, nonostante gli ottimi risultati raccolti in questi anni e, soprattutto, fossero ancora in piedi dei progetti molto importanti. Progetti di altrettanto valore che anche la Biblioteca comunale aveva già avviato e che invece hanno subito un assurdo stop imposto dall’Amministrazione Casadei, che ha lasciato decadere nel silenzio e con il solito modo prepotente l’incarico affidato in precedenza a una persona esperta e competente. Adesso il servizio è stato riattivato, ma verrà portato avanti da un solo Auser: è così che vogliono bene alla Biblioteca e a i tantissimi utenti che provengono anche dalle zone limitrife? Crediamo sia abbastanza vergognoso come inizio del 2022".