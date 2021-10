Toto-Giunta: Sadegholvaad parte con Bellini, Frisoni e Morolli

Tra conferme e competenze, il neo sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad lavora alla sua squadra di governo. Delle nove caselle da assegnare tre paiono già occupate: vicesindaco, come da accordo pre-elettorale, sarà Chiara Bellini, mentre dalla seconda giunta Gnassi dovrebbero essere riconfermati Roberta Frisoni e Mattia Morolli, forti dei rispettivi risultati elettorali. Per il resto peseranno le preferenze ottenute alle urne, le competenze, oltre alla componente femminile al 50%. Per quanto riguarda il Partito democratico circolano diversi nomi, tra cui quello di Juri Magrini, ma la scelta potrebbe ricadere anche tra le dem che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze: da Manuela Guaitoli, 459, ad Annamaria Barillari, 372, da Giulia Corazzi, 370 all'ex parlamentare Elisa Marchioni, 366. La lista "Jamil" potrebbe fare la voce grossa, forte di sette consiglieri, e puntare a due poltrone, sia con Kristian Gianfreda sia con Moreno Maresi, per un certo periodo indicato anche come possibile candidato sindaco, oppure con Daniela De Leonardis che ha ottenuto 363 preferenze. Dovrebbero ambire a un assessorato anche le liste Futura e Rimini coraggiosa che hanno portato rispettivamente in Aula il consigliere comunale uscente Luca Pasini e il presidente di Arcigay Marco Tonti. Meno probabile ma comunque possibile lo scranno per i Verdi di Marco Affronte che non hanno superato lo sbarramento.