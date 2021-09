Tour elettorale della candidata sindaco Elena Castellari nella frazione di Albereto

Si è svolto mercoledì sera l’incontro pubblico della lista civica Torri Unite con la frazione di Albereto, il secondo del tour elettorale che toccherà tutte le dieci frazioni di Montescudo-Monte Colombo per presentare il programma e dare la possibilità ai cittadini interagire con i membri della lista e la candidata Sindaca, Elena Castellari. "Diversi gli spunti emersi durante la serata - spiegano in una nota stampa dalla lista civica - svolta nella piazza del Castello, ma anche tanti progetti che l’attuale Amministrazione Comunale, che sosteniamo come gruppo di maggioranza, ha già realizzato e gli altri che stanno arrivando".

"In particolare - recita il comunicato - è stata ribadita la rilevanza di avere un luogo così affascinante e unico nel suo genere, dove realizzare eventi di altissimo livello, come quelli che in questi cinque anni sono stati organizzati grazie alle collaborazioni che l’Amministrazione Comunale ha avviato, in particolare con Rimini Classica. Su questa strada di successo, l’impegno è ovviamente di proseguire e portare sempre più attività di questo tipo. Al contempo, queste attività vanno promosse e sostenute, come fatto anche a livello comunicativo, con il rafforzamento dell’Ufficio Stampa e l’implementazione dei canali social, ma soprattutto con le iniziative più promozionali come il libro e la mappa dei luoghi del dialetto, che ad Albereto ha diversi punti di interesse ben evidenziati nel materiale prodotto nei mesi scorsi. Turismo e promozione non sono l’unico capitolo del programma elettorale di Torri Unite che interessa Albereto, così come le altre frazioni: l’attenzione sulla viabilità e i servizi pubblici deve continuare ad essere massima, soprattutto per risolvere piccoli e grandi problemi che purtroppo quotidianamente possono verificarsi. Uno dei punti di merito dell’Amministrazione uscente e che ci siamo impegnati a rinnovare è il piano degli asfalti, che ha già raggiunto gran parte delle strade comunali, ma che deve essere completato e raggiungere anche le strade meno centrali e trafficate. Anche per questo, nel nostro programma abbiamo inserito un nuovo canale di comunicazione diretto tra Cittadini e Amministrazione Comunale, che servirà proprio per velocizzare la pianificazione degli interventi: si tratta di un semplice numero di WhatsApp che permetterà a chiunque di segnalare problemi, danni, incidenti e quant’altro, agli Amministratori. Saranno poi loro ad attivarsi con gli Uffici competenti, evitando perdite di tempo e confusione come purtroppo può accadere in certi casi. Il contatto diretto con i Cittadini è per noi fondamentale e anche grazie alla tecnologia vogliamo renderlo ancora più veloce ed efficace, perché il nostro obiettivo era e sempre sarà quello di essere al loro servizio e impegnarci concretamente a soddisfare tutte le loro esigenze. Gli incontri pubblici proseguono come da calendario, questa sera (giovedì 16 settembre) a Osteria Nuova, sempre alle ore 21, presso l’agriturismo I Muretti. Domani sera, invece, appuntamento a Monte Colombo presso la Pizzeria Don Matteo".