Tour di Fratelli d'Italia nelle località balneari. "L'Italia torna a crescere e lo spieghiamo ai turisti"

A partire da martedì (8 agosto), e per tutto il mese di agosto, Fratelli d'Italia terrà banchetti in tutte le località balneari della provincia di Rimini, per dar seguito all’iniziativa nazionale “l’Italia torna a crescere”. In programma, questa settimana, i gazebo a Riccione, Igea Marina e Bellaria, con la partecipazione di esponenti nazionali, a partire dagli onorevoli Montaruli, Mantovani, Dondi, il senatore Terzi, e le parlamentari di casa Spinelli e Colombo, oltre ai vari dirigenti locali, che si metteranno tutti a disposizione e servizio dei cittadini per raccontare questo primo anno di governo Meloni e tutte le iniziative in corso, dal nuovo codice della strada, alla delega fiscale, all’abolizione del reddito di cittadinanza, alla ricostruzione post alluvione dell’Emilia Romagna, al più recente decreto omnibus estivo su taxi, caro voli e intercettazioni approvato proprio in Consiglio dei ministri.

"Fratelli d’Italia lavora ogni giorno, guardando alle persone, ai loro bisogni e alle loro reali necessità. Gli italiani lo hanno capito e per questo continuano a sostenerci quotidianamente", così in una nota il vice commissario provinciale Filippo Zilli.