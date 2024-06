Tour in bici per i candidati della Lista Civica del Sindaco Filippo Giorgetti, Siamo Per BIM

Alcuni candidati della Lista Civica del Sindaco Filippo Giorgetti, Siamo PER BIM, nel giorno della Festa della Repubblica effettueranno una biciclettata toccando punti significativi e strategici dell'intero territorio comunale di Bellaria Igea Marina, come segnale di unità e aggregazione. Nella nota stampa viene annunciato come il tour "Partirà già dal mattino del 2 giugno, alle ore 9,00 presso l'incantevole Fattoria Belvedere, luogo dove i giardini e la cura del territorio ne fanno un punto di forza per l'accoglienza a Bellaria Monte, poi congiungendosi lungo via Rossini, verrà visionato il luogo dove sorgerà la nuova scuola primaria, per scendere poi al mare raggiungendo la Cagnona e il suo meraviglioso Parco Panzini e attraverso via Italia, accedere al lungomare Carrà, realizzato dalla nostra amministrazione, Piazzale Kennedy, Isola dei Platani, porto canale, via Ovidio via Tibullo Via Ennio, anch'esso di recente nuova realizzazione, rotonda di Via Pertini, lungomare zona Colonie, Beky Bay, si risale in via Dei Mille, via Garibaldi, via Castellabate, si arriverà percorrendo via Teano, alla nuova ciclabile di Via Ravenna, con sosta al Ristorante Pic Nic per momento di pranzo. A Bordonchio il tragitto riprenderà attraversando l'intero parco del Gelso, per poi portarsi seguendo il tragitto della ciclabile via Orazio e della via Ravenna, in via Fornace, al fine di accedere al bellissimo nuovo parco urbano e bene di archeologia industriale ex Fornace, oggetto di recente riconversione".

Dopo una piccola sosta il gruppo candidati percorrerà la ciclabile sul fiume Uso, itinerario ambientale recentemente allestito con cartellonistica percorso Cai, per confluire lato destra idraulica in via Ferrarin, dove si parlerà nuovamente di scuola e servizi (intervento PNRR in corso in questa estate), per poi attraversare il ponte mobile e portarsi in via Torre con arrivo previsto per le 17,00 presso piazza Matteotti. Il tragitto che toccherà tutti i luoghi di Bellaria Igea Marina, vuole essere la volontà di ripercorre per l'assessore Adele Ceccarelli con gli amici, i tanti tragitti che lei stessa ha percorso quotidianamente in questi cinque anni, nell'ambito del mandato, lavoro svolto con attenzione e buona volontà per rendersi conto delle criticità, parlare con la gente, assicurare presenza e presa in carico delle problematiche. Nel corso del tragitto saranno distribuiti il materiale riguardante i risultati amministrativi ottenuti, il bilancio di fine mandato, il programma elettorale e i fac simile delle schede elettorali, nonché gadget e tanti sorrisi.