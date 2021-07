Trasporti, Erbetta (Rinascita Civica) attacca sul piano per la Notte Rosa

Il consigliere comunale Mario Erbetta (Rinascita Civica), e candidato sindaco alle prossime amministrative, critica l’organizzazione dei trasporti in occasione della Notte Rosa. "Venerdì notte e sabato mattina si è manifestata il fallimento del piano dei trasporti. Venerdì in stazione si è realizzato quello che avevo denunciato in Consiglio Comunale: biglietteria chiusa alle 20 (e lo sarà anche sabato), nessuno che dava informazioni, la gente che assaliva gli autisti per avere informazioni, gli autisti che quindi non potevano andare nemmeno in bagno (a pagamento in stazione) attendendo di ripartire, e neppure l'ombra dei facilitatori addetti a dare informazioni.

"Ma durante la notte le cose sono peggiorate e stamattina alle 5.30 a Piazzale Curiel era un assalto agli autobus che sono stati costretti a partire strapieni non avendo previsto mezzi a sufficienza. Gli autobus erano gia al capolinea di Riccione strapieni di ragazzi, stipati l'uno con l'altro senza mascherina, senza fare il biglietto e in totale disprezzo di tutte le normative anticovid. Ma gli autobus non dovevano circolare al massimo con l'80% di capienza? Perchè Start Romagna ha permesso questo? Perchè non vi erano controlli delle forze dell'ordine per far rispettare le capienze? Insomma chiediamo il green pass ai clienti dei ristoranti per evitare i contagi e permettiamo questi assembramenti sugli autobus senza dire nulla."

"Il vero problema e che queste cose avvengono tutti i week end e se arriveranno realmente i turisti in Agosto bisogna correre ai ripari", altrimenti per Erbetta la situazione potrebbe diventare rischiosa da un punto di vista pandemico. "E intanto Settembre è vicino e siamo ancora in alto mare con il piano dei trasporti scolastico e lo scaricabarile delle responsabilità tra istituzioni è gia iniziato".