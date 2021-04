Trasporto scolastico, Croatti: "In arrivo altri 86mila euro per la provincia di Rimini"

“E? stato pubblicato sul sito del Ministero dei Trasporti il decreto recante “Misure per ristorare le imprese esercenti servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato derivanti dall’emergenza epidemiologica COVID-19”, con la relativa tabella di riparto del contributo, pari complessivamente a 20 milioni di euro. In provincia di Rimini arriveranno altri 86 mila euro per le imprese che effettuano il trasporto scolastico. Sono risorse importanti per uno dei servizi legati al mondo della scuola che presenta maggiori criticita?, anche nel nostro territorio”. Lo comunica il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti.

“Il Governo ha stanziato importanti risorse per sostenere il settore: dall’inizio della pandemia ad oggi sono stati destinati 2,3 miliardi di euro sia per compensare i minori ricavi tariffari, sia per finanziare i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico. Inoltre, sono stati istituiti tavoli operativi presso ogni Prefettura per favorire anche il coordinamento, a livello locale, tra la programmazione delle attivita? didattiche e quella dei servizi di trasporto pubblico. Il Ministero ha gia? avviato il monitoraggio dei servizi aggiuntivi e delle altre attivita? che saranno svolte dagli Enti Locali, anche alla luce delle disposizioni del Decreto Sostegni. In attesa di un graduale ritorno alla normalita? e? fondamentale agire con efficacia per garantire il massimo livello di sicurezza ai nostri studenti e a tutto il mondo della scuola”. Conclude Croatti.