Turismo e coprifuoco, Croatti (M5S): "Fiducioso che sarà allentato e poi tolto in poche settimane"

Il senatore riminese: "La gradualità è necessaria per non consentire al virus di ripartire, rischiando davvero di compromettere la stagione"

Il senatore riminese Marco Croatti (M5S) in merito alla questione del coprifuoco esprime il sentimento che ha raccolto nelle aule di Governo a Roma spiegando che "La volontà del governo è quella di superare del tutto il coprifuoco e di vivere una stagione estiva senza limitazioni di orari, che davvero creerebbero conseguenze insostenibili per il tessuto economico del nostro territorio".

Figura di riferimento all’interno della decima Commissione permanente (Industria, Commercio, Turismo), da sempre molto attento e a contatto con le dinamiche imprenditoriali del territorio evidenzia: "le preoccupazioni degli imprenditori della Riviera sono comprensibili, ma con il continuo miglioramento della situazione epidemiologica, nelle settimane successive al 26 aprile le varie misure anti-contagio saranno gradualmente allentate. La gradualità è necessaria per non consentire al virus di ripartire, rischiando davvero di compromettere la stagione, per questo il governo ha proposto le ore 22 ascoltando il CTS, ma c’è grande fiducia sul fatto che i comportamenti corretti ci porteranno a passare dalle 22 alle 23, poi alle 24, per poi togliere del tutto il coprifuoco in poche settimane".