Turismo, Franca: "Cattolica non rappresenta più un modello vincente, occorrono nuove strategie"

Dalla mancata riconferma della bandiera blu all’aumento dell’inflazione. E ancora: il rincaro dei mutui e l’alluvione. Sono tutti fattori che hanno influito su un risultato in chiave turistica purtroppo al di sotto delle aspettative ma hanno pesato di fatto su una situazione generale già difficile. Dopo il presidente degli albergatori e il consigliere Cecchini (Lega), sul tema interviene anche il capogruppo di Alleanza Civica Riccardo Franca: “Dai dati complessivi che emergono dalla stagione, Cattolica non rappresenta più un modello vincente e quindi serve mettere in campo una nuova strategia che attraverso le scelte e nuove idee possa ridare alla città un nuovo slancio e riconquistare quel turismo che di Cattolica ne ha fatto la Regina”.

Alleanza Civica ritiene che sia necessaria un’ampia e profonda riflessione a partire dal ripensare in chiave internazionale la promozione turistica ma anche a un più ampio e adeguato cartello degli eventi in essere, attraverso un coinvolgimento e un adeguato supporto delle categorie economiche.

“I fatti contingenti, a partire dalla mancata riconferma della bandiera blu all’aumento dell’inflazione al rincaro dei mutui e alle conseguenze dell’alluvione, hanno inciso su un risultato complessivamente non positivo andando di fatto a pesare purtroppo su una situazione già in grave difficoltà – sostiene Franca -. Da adesso in poi l’amministrazione è chiamata ad affrontare tre tappe importanti: il Pug (Nuovo piano di urbanizzazione generale), il Putms (Piano del traffico e della Mobilità sostenibile), e il nuovo Piano Spiaggia e quindi le scelte che effettuerà segneranno il futuro di Cattolica e degli anni futuri e per questo necessitano di un confronto aperto e condiviso”.

“Sul Pug (Nuovo Piano di Urbanizzazione Generale) Alleanza Civica ritiene che lo stesso dovrà rappresentare il volano di un nuovo assetto urbano della Città che in chiave ambientale e futura sappia dire basta al consumo del territorio (già di per sé troppo antropizzato), ma sappia premiare chi riqualifica e ristruttura sul costruito in una logica di servizi. E per questo diciamo basta ai cambi di destinazione d’uso da albergo in appartamenti, privilegiando, attraverso premialità e agevolazioni fiscali, chi ristruttura la propria attività o acquisisce nuovi spazi per ampliare e migliorare la qualità dei propri servizi”.

“Sul Putms, Alleanza Civica ha più volte espresso il proprio pensiero in netta contrapposizione con l’Amministrazione perché riteniamo che certe scelte vadano basate su esigenze e situazioni oggettive di cui la città ha bisogno e non su scelte dettate da conformismi ideologici di cui questa maggioranza è permeata. Cattolica ha una viabilità ingessata e lo è ancor di più dopo la realizzazione del nuovo lungomare che nella sua non funzionalità ed esigenze di parcheggio ne ha ulteriormente aggravato la situazione”.

“Un esempio su tutti è la nostra richiesta di eliminare la pista ciclabile da Via del Prete, via Matteotti e Via Corridoni in quanto non idonea per le finalità a cui era stata espressa. Quindi chiediamo di ripristinare di fatto il doppio senso di circolazione in via Del Prete al fine di alleggerire il carico veicolare di Via Carducci e via E. Romagna, dando poi continuità sulla Via Carducci alla pista ciclabile del Lungomare come naturale proseguimento e allacciamento finale verso Misano”.

“L’eliminazione della ciclabile in Via Matteotti darebbe l’opportunità di creare nuovi parcheggi a “spina di pesce” in sostituzione degli attuali di fatto raddoppiandone il numero e quindi dando una soluzione alle richieste di parcheggi di prossimità necessari e di supporto per le attività commerciali del centro. Insistiamo anche sulla necessità di indirizzare il flusso veicolare in sinergia con apposite segnalazioni dei parcheggi oggi in essere vedi P.zza De Curtis, P.zza della Regina e Parcheggio Torconca adeguatamente forniti di un servizio navetta”.

“Il nuovo Piano Spiaggia unitamente alla Bolkestein che di fatto prevederà, a partire da Gennaio 2024, la creazione di bandi pubblici per l’assegnazione delle nuove concessioni rappresenta un momento unico per la riqualificazione dei nostri stabilimenti balneari in una logica di miglioramento dei servizi, di maggiore inclusione verso le disabilità e di ampliamento degli spazi offerti al libero svago ma anche in una logica di ricucitura e riconnessione con il tessuto urbano attraverso la realizzazione di nuovi spazi verdi fortemente richiesti dall’offerta turistica che il nuovo Lungomare non ha saputo e non ha voluto esprimere”.

“Alleanza Civica, attraverso queste considerazioni, ha voluto esprimere, nel suo complesso, le proprie idee apertamente, con la volontà di contribuire al miglioramento della nostra Città e non per ultimo intendiamo quindi sottolineare che il decoro di una città rappresenta quel biglietto da visita quale credenziale della migliore accoglienza ed è per questo che intendiamo suggerire all’Amministrazione una sua più attenta gestione in termini di pulizia, ordine e attenzione ai particolari”, conclude Franca.