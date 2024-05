Turismo, il centrodestra di Bellaria: "Realtà viva e sana, a differenza di quanto dichiarano certi politici"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RiminiToday

Bellaria Igea Marina, secondo i dati pubblicati ultimamente da Corriere della Sera di Bologna, è la destinazione turistica della provincia che ha fatto registrare per presenze la miglior performance nel “recupero" sul 2019, ultimo anno pre-pandemia: un primato non nuovo, né sconosciuto, che conferma statistiche precedentemente prodotte da autorevoli organi terzi e soprattutto dalla vitalità e dall’energia sprigionate dal nostro tessuto ricettivo, imprenditoriale e commerciale. Neppure la lusinghiera 16esima posizione tra le realtà turistiche nazionali per creazione di ricchezza – sette caselle davanti al nostro competitor diretto, Cattolica - certificata da Sociometrica e Sole 24 Ore, stupisce chi è ben informato e abbia occhi per vedere. Sappiamo infatti che la nostra economia turistica è sana e abbiamo toccato con mano la bontà delle scelte fatte, in primis sul fronte della promozione italiana e estera: un lavoro che permette a Bellaria Igea Marina di superare e mettersi alle spalle, su certi indicatori in maniera schiacciante, località turistiche del territorio assimilabili a noi per dimensioni e target di riferimento. Discorso analogo sul fronte della destagionalizzazione, con numeri confortanti in particolare nei mesi di marzo e aprile, ma anche quelli di fine anno, trainati da un pacchetto Natale-Capodanno che abbiamo elevato finalmente a prodotto turistico reale.

Tutto questo non coincide con quanto dichiarato da alcuni esponenti politici e loro sostenitori, che continuano ad utilizzare la denigrazione della propria realtà, del lavoro delle attività economiche e delle famiglie legate al turismo, come arma non convenzionale di campagna elettorale. Alimentando una narrazione stucchevole, si sente e si legge che Bellaria Igea Marina è ferma al palo, è sempre l'ultima: ebbene, è forse il momento di un’operazione verità a cui contribuiscono altri elementi incontrovertibili. Su tutti, la nostra è la realtà, se messa a confronto con città analoghe, che ha recuperato più fondi da bandi sovracomunali, dal PNRR ai finanziamenti europei. Parliamo di circa 25 milioni di euro in cinque anni, fondamentali per la realizzazione di grandi opere a costo zero per la città: che ha visto ultimare o gettare già le basi di interventi epocali per il nostro territorio. Senza impattare sulle casse comunali e sulle tasche dei cittadini, anzi riuscendo a migliorare l'indebitamento pro capite di ogni residente, più basso oggi rispetto al 2019. Nonostante la crescita esponenziale del costo dei mutui, dell’energia, dei trasporti delle materie prime, tutti elementi altrettanto noti ed incontrovertibili. Bellaria Igea Marina continua ad essere una realtà sana, viva, con un trend positivo ed in crescita: non c'è miglior argomento per chiedere a tutti i cittadini di darci fiducia e consentirci di proseguire l'opera di rigenerazione avviata nella nostra meravigliosa città.

Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega Salvini premier, Civica del Sindaco Giorgetti, Noi con Filippo Giorgetti