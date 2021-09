Turismo, Olivieri (Siamo Cattolica): "Serve un piano di marketing strategico per la città"

L'assessore al turismo uscente e candidata per la lista a sostegno di Gennari: "Alleanze strategiche per sviluppare il turismo sportivo"

“Giungere ad una pianificazione e gestione turistica attraverso una dettagliata ricerca turistica”. È questo l’obiettivo finale fissato da Nicoletta Olivieri, assessore al turismo uscente e candidata per la lista civica SìAmo Cattolica per Mariano Gennari Sindaco. “Come amministrazione – spiega – nell’ultimo anno abbiamo messo in moto una macchina, complessa ma al tempo stesso preziosa, per affrontare le problematiche di destination management, branding territoriale e creazione di nuovi prodotti turistici, soprattutto in ambito sportivo all'insegna della destagionalizzazione”. Per questo è stato promosso un progetto ideato e condotto dall'Università di Bologna – Campus di Rimini attraverso il Cast (Centro Studi avanzati sul Turismo) e con la collaborazione di Uni.rimini. A coordinare il tutto il Prof. Massimo Giovanardi, professore associato presso il Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita, esperto di branding territoriale e destination marketing e responsabile scientifico del progetto.

Proprio in questi giorni stanno arrivando le prime rispondenze, condivise con gli stakeholder del territorio, dopo la somministrazione durante l’estate di un questionario che darà la possibilità di valutare la percezione dei turisti su alcuni aspetti chiave dell’identità di Cattolica. “Si è portata a compimento – continua la Olivieri - la restituzione del sondaggio eseguito fra i turisti dell’estate 2021 e questa è la prova tangibile che il supporto scientifico dell’università è utile a chi si occupa di turismo e sviluppo territoriale. UniRimini è un’interfaccia tra la città e il sapere scientifico”. Il team di progetto multidisciplinare, infatti, vede impegnate figure di spicco del panorama universitario: oltre al Prof. Massimo Giovanardi, sono presenti la Prof.ssa Anna Cicchetti, ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, esperta di diritto in ambito turistico ed il prof. Giampaolo Proni, professore associato presso il Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita, semiotico, filosofo ed esperto di comunicazione e marketing.

“Per i prossimi cinque anni – conclude la Olivieri – ci candidiamo a supportare la creazione di alleanze strategiche, identificare best practice relative al turismo sportivo in altri territori (nazionali e internazionali; ad es: “Città Italiane dello Sport”; “Città Europea dello Sport”), da cui Cattolica può prendere spunto per potenziare la sua vocazione sportiva. Dobbiamo lavorare alla costruzione di una piattaforma collaborativa efficiente, identificare la forma giuridica di governance più appropriata. Siamo fieri di aver, per la prima volta, al nostro fianco una dettagliata ricerca scientifica che vede insieme l'Università di Bologna – Campus di Rimini attraverso il Cast e UniRimini. Cattolica, in linea con le necessità di destagionalizzazione, merita prodotti e brand territoriali innovativi per la costruzione di un efficace piano marketing-strategico turistico della città”.