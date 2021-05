Tempesta su Italia Viva, a scatenare la polemica un profilo fake riminese

E' diventato quasi un trend topic su Twitter, con una valanga di commenti ironici, uno scambio di opinioni tra l'account Italia viva nazionale e uno demoninato invece 'Italia viva Rimini' a proposito del conflitto tra Israele e Palestina. Poi quella pagina Twitter è scomparsa. "Non era ufficiale", spiegano i renziani riminesi. La vicenda, tutta social, inizia ieri sera, quando Italia viva nazionale annuncia su Twitter e Instagram di aver partecipato alla manifestazione per Israele nella capitale e scrivendo: "La nostra delegazione in piazza al Portico di Ottavia a Roma per difendere il diritto ad esistere dello Stato di Israele". E sotto appare il commento, appunto, con account 'Italia viva Rimini': "E i palestinesi no? Ma scherziamo?". Commento che viene 'screenshottato' e ri-postato da diversi utenti scatenando la ridda di commenti. Quelle parole poi scompaiono, assieme alla pagina Twitter. Il partito spiega poi in via formale con una nota: "Non c'è nessuna polemica ma soprattutto nessuna censura, ci mancherebbe altro. Semplicemente abbiamo deciso di rimuovere l'account Twitter di Italia Viva Rimini perchè non era ufficiale". Quella che non scompare, invece, è l'ironia del web, tra hastag tweet vari come: "Onore ai compagni di #Rimini di #ItaliaViva caduti sul campo di battaglia in difesa della Libertà di tweet"; "Mi sono iscritto a #ItaliaVivaRimini, mi hanno dato ombrellone n.49 terza fila lato sud"; "Breve storia triste pt.2: Italia Viva posta un tweet in cui ignora totalmente la causa palestinese, Italia Viva Rimini decide che si è rotta le scatole e risponde e ora l'account Italia Viva Rimini non esiste più. A voi la soluzione di questo giallo...". E ancora "Credo che se #italiavivarimini si presenta alle elezioni prende più voti di Italia Viva nazionale. Cioè più di due"; "Italia Viva sta pensando di confluire in #ItaliaVivaRimini".