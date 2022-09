Ubaldi lascia per motivi personali il consiglio di Riccione, al suo posto subentra l'avvocato De Pascale

Amedeo Ubaldi lascerà il suo posto da consigliere comunale a Riccione per motivi personali. Al suo posto subentrerà l'avvocato Marco De Pascale. La comunicazione arriva direttamente dal gruppo di Riccione 2030. Amedeo Ubaldi spiega le sue motivazioni pubblicamente: "Sono molto felice di come stanno andando le cose dal punto di vista politico ma alla mia età può succedere di avere certi imprevisti legati alla salute che come sempre intendo affrontare con la massima fiducia ed ottimismo. Ma alle mie spalle ho persone del nostro gruppo politico pronte e preparate nel continuare a dare voce ad ogni singolo elettore che mi ha dato fiducia”

Il primo dei non eletti risulterebbe Roberto Masini che in questi mesi essendo libero da impegni politici ha intrapreso attività che non gli permettono di svolgere il ruolo di consigliere. “Sono ancora più convinto di dare sostegno a questa amministrazione e di farlo con il gruppo 2030, indipendentemente dall’investitura del ruolo di consigliere” ha dichiarato Roberto Masini.

Ad entrare in consiglio comunale per 2030 sarà quindi l’avvocato Marco De Pascale che insieme all’amico e capogruppo Lazzaro Righetti formerà il nuovo tandem di 2030. De Pascale ha già maturato esperienza politica negli scorsi anni all’interno di contenitori prettamente civici e sarà un elemento di supporto all'azione di governo.

“Con l’ingresso di Marco in consiglio comunale non c’è solo un avvicendamento, ma un vero e proprio raddoppio delle nostre forze in campo a totale rappresentanza dei nostri 4 bacini elettorali e di tutto il gruppo 2030” - recitano in coro Ubaldi e Masini.

Chiude infine Amedeo Ubaldi – “Sono davvero molto felice di quanto sono riuscito a raggiungere alla mia età e passato questo periodo che mi vede concentrato sulla mia salute sarò nuovamente a supporto di questa amministrazione nei modi, nelle forme e nei ruoli che la stessa riterrà più opportuni”.