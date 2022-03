Sarà election day, ufficiali le date di quando si vota a Riccione, Coriano, Morciano e Sant'Agata

Via libera del Consiglio dei ministri alla data per le amministrative e per i referendum sulla giustizia. Ci sarà un election day, il 12 giugno, in cui i cittadini saranno chiamati a pronunciarsi anche sui quesiti referendari. Il secondo turno delle amministrative si terrà invece il 26 giugno. Le date sono state annunciate su Twitter dal deputato Pd, Stefano Ceccanti: "Il Cdm ha ufficializzato le date delle elezioni amministrative: primo turno: 12 giugno; secondo turno: 26 giugno; referendum: 12 giugno". In Provincia di Rimini sono chiamati alle urne oltre Riccione, anche i comuni di Coriano, Morciano di Romagna e Sant'Agata Feltria.

I cinque quesiti ammessi dalla Corte costituzionale e che saranno oggetto del referendum sono: la riforma del Csm; l'abolizione della legge Severino: il quesito propone l'abolizione del decreto legislativo Severino sulla incandidabilità, ineleggibilità e decadenza automatica per i parlamentari, per i rappresentanti di governo, per i consiglieri regionali, per i sindaci e per gli amministratori locali in caso di condanna; i limiti agli abusi della custodia cautelare: si propone di limitare la carcerazione preventiva per il pericolo di "recidiva" solo ai reati più gravi; la separazione delle funzioni dei magistrati: si propone lo stop totale alla possibilità per i magistrati di passare, nel corso della carriera, dalla funzione requirente a quella giudicante e viceversa; il voto degli avvocati nei consigli giudiziari sulle valutazione dei magistrati.