Ultimo consiglio dopo 10 anni da sindaco per Domenica Spinelli: "C'è ancora tanto da fare per Coriano"

“Per me è un grande onore presiedere anche l’ultimo Consiglio comunale che conclude i 10 anni del mio mandato di sindaco. E farlo in presenza, davanti a tutti voi, è ancora più emozionante”. Così Domenica Spinelli, primo cittadino di Coriano, ha aperto sabato sera presso la Sala Isotta del Teatro CorTe il civico consesso che passerà alla storia della città per l’approvazione definitiva della variante al piano regolatore e del rendiconto che certifica la solidità dell’ente e il trend positivo di virtuosità ecnomica dei bilanci dal 2012 ad oggi.

“Continuiamo con fiducia a guardare al futuro – ha proseguito Spinelli – perché c’è ancora tanto da fare per Coriano e per i Corianesi. Un grande grazie a tutti i dipendenti pubblici, ai dirigenti, ai collaboratori esterni delle cooperative che hanno garantito servizi importanti alla cittadinanza. Sono stati 10 anni di grande lavoro: pensate, quasi 2mila delibere approvate, attività di ogni genere solo e sempre per il bene pubblico ed il sostegno della popolazione. L’augurio che vi faccio e che mi faccio è che Coriano possa avere ancora un percorso amministrativo libero dai condizionamenti politici così come è stato il nostro in questo lasso di tempo: i sindaci passano, gli impegni e la perseveranza nell’azione amministrativa restano. Ho imparato tantissimo dal 2012 fino ad oggi e continuerò ad offrire contributo e sostegno a chi verrà dopo di me per il bene della città”.

Circa 4 ore di seduta consiliare concluse dall’applauso di tutti e, prima delle foto ricordo dell’intera pubblica assise, il sindaco ha chiuso i lavori ringraziando la sua squadra, il presidente del Consiglio comunale Primiano Rosa e Carla Franchini assieme allo staff del Ced che con la rivoluzione digitale nell’ente hanno permesso di svolgere consigli comunali come questo in modalità mista e anche lo streaming per consentire la più ampia forma di partecipazione. In 10 anni circa 150 Consigli comunali, “fiera – la chiosa della Spinelli - di essere stata sempre presente”. Poi tutti insieme, maggioranza e minoranza, davanti agli obiettivi e agli scatti per quelle immagini che resteranno nella storia di Coriano.