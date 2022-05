Una ciclabile per Pantani anzichè il belvedere di Piazzale Kennedy: si accende la polemica

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RiminiToday

"Ancora un buco e l'ennesima pezza che non tiene. Si dice che si impara dagli errori ma questo non vale evidentemente in generale per tutti. Dopo le bocciature sul regolamento sulle Comunità energetiche di quartiere. In vista della controproposta della maggioranza mai arrivata in Consiglio. Dopo le bocciature sul regolamento sulle antenne, ancora al palo. Dopo le bocciature sulle modifiche al regolamento per il Consiglio comunale definite "modifiche chirurgiche" in attesa del sospirato nuovo regolamento... ancora al "palo". Ora, il comitato dei "saggi" nominato dalla Giunta e non dal Consiglio decide di commemorare la memoria di Pantani intitolandogli una pista ciclabile periferica invece del Belvedere di piazzale Kennedy. Dire che la giunta ha bisogno di un buon tappezziere è una logica conseguenza delle continue buche in cui sta finendo.Domanda ma Jamil Sadegholvaad ha ancora voglia di fare il sindaco oppure no?"