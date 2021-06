"Una rotonda per Secondo e Raoul Casadei", la proposta della Lega

"Come Lega Santarcangelo ho il grande onore di portare una mozione in consiglio comunale per intitolare una rotatorio alla memoria dei Maestri Secondo e Raoul Casadei". Così Marco Fiori, capogruppo della Legaa Santarcangelo. "Con un toponomastica vasta e ricca di intitolazione a personaggi più o meno celebri, è doveroso onorare quei personaggi che hanno reso grande la nostra terra di Romagna. Secondo Casadei con la sua Romagna Mia ha creato un inno caro ai cuori di ogni romagnolo e non solo, una melodia che ispira sentimento, fierezza e gioia. Non da meno il nipote Raoul che ha saputo tramandare e traghettare l'arte dello zio nel nuovo secolo".

Incalza Fiori: "L'invito ad unirsi a me è aperto a tutte le forze politiche dentro e fuori il consiglio comunale ai quali estendo l'onore di avallare la mia mozione apponendo oltre la mia firma anche le loro.

La proposta di Fiori è appunto di intitolare la rotatoria situata al crocevia Pozzolungo /Andrea Costa. "Se la Romagna, considerata da tempo immemore, dai primi romani al Pascoli fino ai giorni nostri quella

grande terra che noi amiamo, proteggiamo, accudiamo e di cui ne andiamo fieri, è da considerarsi ancora

più bella e soave grazie anche alle musica dei Casadei. Raoul Casadei, scomparso lo scorso marzo, espresse parole meravigliose nei confronti della nostra città durante la speciale serata tenutasi in piazza Ganganelli il 14 agosto 2017 per il suo 80mo compleanno".

Prosegue Fiori: "Secondo Casadei disse: “la musica romagnola non tramonterà mai, finche’ ci sarà una sola persona che avrà voglia di ballare.” Noi avremo sempre voglia di ballare il liscio romagnolo e sempre porteremo nel cuore il nome dei Maestri Casadei".