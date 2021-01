Una via intitolata a Craxi, Erbetta torna alla carica

Una via intitolata a Bettino Craxi. Il consigliere comunale di Rinascita civica Mario Erbetta, candidato a sindaco nelle prossime elezioni, ha presentato giovedì sera in consiglio comunale un'interrogazione al sindaco Gnassi, per la terza volta, affinché primo cittadino e Giunta "compiano quella riconciliazione tra la figura di Bettino Craxi e il Socialismo che rappresentava e la città di Rimini procedendo all'intitolazione di una via o una piazza o una rotonda a Bettino Craxi come fatto di recente dal Sindaco di Pesaro", scrive Erbetta.

Il consigliere torna alla carica sulla scia dell'anniversario della morte del politico ed ex presidente del Consiglio dei Ministri, scomparso il 19 gennaio del 2000 ad Hammamet, in Tunisia.