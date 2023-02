Uniamo Riccione e Riccione col cuore si alleano. "Più spazio decisionale con la giunta"

Dopo una prima fase di assestamento e di necessario rodaggio per la neo-amministrazione, le liste civiche "Uniamo Riccione” e “Riccione col Cuore” ritengono che un quadro politico decisamente articolato come quello della maggioranza riccionese richieda un cambio di passo nei processi di condivisione delle idee e maggiore efficacia nella “messa a terra” di progetti strategici per la città.

Mantenendo le proprie diverse identità e autonomia politica, le rispettive assemblee hanno, pertanto, deciso di dare vita ad un gruppo di coordinamento consiliare per procedere insieme nella formulazione e nella promozione delle proposte da sottoporre alla Giunta ed al Consiglio Comunale. L'obiettivo è garantire un punto di riferimento stabile a tutti i cittadini di Riccione che si riconoscono nelle area politico moderata che le due liste civiche rappresentano e che ne condividono la linea e i programmi.

In questi primi mesi di legislatura, Uniamo Riccione e Riccione col Cuore, si sono particolarmente impegnate nella definizione di un quadro programmatico di iniziative ed azioni finalizzato al rilancio economico e sociale della città di Riccione. "Molti i punti di convergenza strategici che verranno messi a fattore comune in termini di proposte e di

azioni concrete: dal sostegno allo sviluppo economico alle politiche di indirizzo turistico, dalla rigenerazione urbana e sostenibile al miglioramento dei servizi educativi e sociali. Ora è il momento di concretizzare il lavoro fin qui svolto e di mettere basi solide per un'attività futura ancora più determinata e forte", spiegano in una nota i coordinamenti.

Con la costituzione del gruppo di coordinamento consiliare le due liste civiche puntano inoltre ad avere più spazio decisionale nel rapporto con la Giunta Angelini e all’interno delle commissioni consiliari e potranno, così, dare un contributo ancora più rilevante alla vita politica riccionese. "L’area civica che rappresentiamo ha determinato la vittoria della sindaca Angelini: il senso di responsabilità e la capacità di aprirsi alle buone idee sono state determinanti e saranno sempre più al centro della nostra azione, aperti ai suggerimenti ed inclusivi verso le collaborazioni ed i contributi che servono a Riccione".