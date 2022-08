Dopo la vittoria alle elezioni Uniamo Riccione si rinnova e sostiene la sindaca con un nuovo direttivo

L'estate e le temperature bollenti non hanno interrotto l'attività della lista civica Uniamo Riccione, nata a sostegno di Daniela Angelini; un gruppo di recente formazione, dunque, ma ben determinato a svolgere un ruolo attivo e proficuo nella coalizione vittoriosa alle recenti elezioni comunali, ora chiamata all'amministrazione della città. Uniamo Riccione ha infatti rinnovato il suo consiglio direttivo, nominato in sessione plenaria dall’assemblea dell’associazione. Sono stati designati Fabio Dellarosa come presidente, Mauro Villa come segretario insieme ai consiglieri William Casadei, Andrea Delbianco, Matteo Montanari, Maria Grazia Bartolini, Nicoletta Martinini e la tesoriera Valentina Zangheri.

In virtù della necessità di organizzare tavoli di lavoro interni che apportino idee, progetti e stimoli relativamente ai temi che interessano la vita della città, Uniamo Riccione ha elaborato in queste settimane anche un modello organizzativo strutturato per favorire la partecipazione dei propri iscritti.

Gli oltre 100 attivisti dell'associazione hanno aderito a diversi gruppi di lavoro, tra cui turismo ed eventi sportivi (coordinatore Claudio Villa), Arte Cultura e Artigianato (coordinatore Roberta Pontrandolfo), Bilancio (Valentina Zangheri), Edilizia e Decoro (Francesca Ciaccasassi), Sanità (Giuseppe Onorato), Istruzione e Servizi Sociali ( Emanuela Cenni), Sicurezza (Franco Vanni), Politiche Giovanili e del Lavoro (Davide Corbelli) che hanno iniziato a incontrarsi e dialogare, pronti a delineare già alcune proposte operative. I tavoli saranno stimolo e supporto all’azione della rappresentante del Gruppo in Consiglio Comunale, Valentina Villa.

Alcune parole del neo Presidente Fabio Dellarosa: "Sono onorato e lusingato di essere stato scelto dai soci di Uniamo Riccione, per rappresentarli in qualità di presidente. Come gruppo e lista civica continueremo il nostro percorso ed impegno, facendo riferimento agli stessi valori portati avanti in campagna elettorale. Parliamo di inclusività, ascolto, condivisione e rispetto delle minoranze, principi che sono in linea e sono condivisi dall'amministrazione comunale appena insediata. Continueremo, pertanto, ad essere presenti tra la gente, nei quartieri e nei caseggiati, al fine di instaurare un rapporto diretto con i cittadini che potranno e dovranno segnalarci le loro istanze e richieste per un miglioramento della città nel suo complesso".