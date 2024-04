L'Unione comunale del Pd di Rimini annuncia l’avvio della campagna elettorale per le Europee

In vista delle prossime elezioni europee di giugno l’Unione Comunale del Pd di Rimini è lieta di annunciare l’avvio della campagna elettorale “L’Europa che vogliamo: incontri e dialoghi sulle politiche europee”. “Nel traguardare le elezioni europee dell’8 e 9 giugno il compito del Partito democratico comunale sarà quello di puntare sul merito, non discuteremo altro che di merito, di idee, di proposte e di contenuti con gli interlocutori istituzionali ai vari livelli, comunale, regionale e nazionale. L’obiettivo principale di questa campagna è quello di informare gli iscritti, gli elettori e i cittadini sull’importanza dell’Unione Europea e delle sue istituzioni, nonché di promuovere una maggiore partecipazione e consapevolezza democratica. Per raggiungere questi obiettivi sono state pianificate una serie di iniziative che coinvolgeranno attivamente gli iscritti e i cittadini riminesi”, è quanto afferma Fiorella Zangari, segretaria comunale del Pd di Rimini.

Nei prossimi due mesi ci saranno un ciclo di incontri formativi su tematiche europee di rilevanza cruciale in cui “si indagherà su quali sono le ragioni per cui l’Unione Europea è importante e in che modo e con quali politiche essa può offrire un contributo essenziale al nostro futuro come cittadini riminesi” prosegue Zangari.

Le date degli incontri sono: lunedì 29 aprile, sul tema: “Navigando nell’Unione Europea: alla scoperta delle sue istituzioni e della cittadinanza europea” condotto da Luciano Natalini, esperto di istituzioni, politiche e programmi dell’UE e “Le reti strategiche della mobilità europea” condotto da Alberto Rossini, esperto di mobilità e turismo; venerdì 3 maggio, su “Green Deal: le politiche dell’Unione Europea per il clima e la transizione giusta”, condotto da Marco Affronte, direttore scientifico dell’Accademia del clima, già parlamentare europeo; mercoledì 8 maggio, su “Società, economia, demografia, (inclusa l’immigrazione), divari sociali e territoriali dell’Unione Europea”, condotto da Primo Silvestri, direttore di TRE-Tutto Romagna Economia. Tutti gli incontri si svolgeranno alle ore 18,00 presso la sede del Circolo Euterpe, in via Euterpe 3.

Il ciclo degli incontri si concluderà lunedì 20 maggio p.v sul tema “L’Europa che vogliamo vicino ai territori: il Pnrr al servizio dei cittadini e delle comunità locali”, con Emma Petitti, presidente dell’Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna, l’assessore regionale all’economia e ai rapporti con l’UE, Paolo Calvano, il sindaco di Rimini, Jamil Sadelghovaad e l’assessore comunale all’Urbanistica, Viabilità e Pnrr, Roberta Frisoni.

Oltre ai cicli di incontri organizzati dall’Unione Comunale del PD, la campagna si arricchisce con le iniziative organizzate dai circoli territoriali del PD, tra cui si segnala: lunedì 22 aprile, alle ore 20,45 l’incontro organizzato dal circolo “Celle-Rivabella”, via delle Piante 20, sul tema: “L’Europa delle uguaglianze. Politiche e tutele antidiscriminatorie” presente la Consigliera provinciale alle Pari Opportunità Barbara Di Natale e l’avvocata Giovanna Ubalducci; e gli incontri informativi “Europa: parliamone insieme” ciclo di incontri durante i quali sarà aperto uno spazio aperto a tutti con materiale informativo, condivisione di video e confronto; lunedì 22 aprile, alle ore 20,45 l’incontro organizzato dal Circolo “Tre Martiri-Centro Storico”, via Beccari, 4 sul tema “Guerra Mondiale “a pezzi” l’Ucraina – Russia, una pace impossibile” con Alberto Capannini, di Operazione Colomba, corpo nonviolento di pace; sabato 27 aprile, alle ore 18,30 presso il circolo “San Giuliano Mare-Borgo”, via Tonini 27, con la presentazione del libro “Una vita straordinaria di una donna comune”, sarà presente l’europarlamentare Alessandra Moretti, autrice del libro; lunedì 6 maggio, alle 20,45 incontro del circolo “Leovigildo Cosmi” c/o il Centro Sociale Sempre Giovani, Via G. Pintor, 7 sul lavoro giovanile, sarà presente la consigliera regionale Nadia Rossi.

Oltre agli incontri la campagna includerà l’organizzazione dei banchetti informativi sulle elezioni europee che si allestiranno a partire da mercoledì 15 maggio tutti i mercoledì e sabato mattina, in piazza Tre Martiri, fino a mercoledì 5 giugno.

Conclude Zangari: “Il Partito Democratico è fermamente convinto che il futuro dell’Europa dipenda dalla partecipazione attiva dei suoi cittadini e alla volontà di costruire un’Europa inclusiva, sostenibile e giusta. Attraverso questa campagna elettorale, ci impegneremo a lavorare per promuovere i valori della democrazia, uguaglianza, solidarietà e giustizia sociale. Invitiamo tutti gli iscritti e gli elettori a partecipare attivamente a questa campagna elettorale. Ogni voce conta e insieme possiamo plasmare il futuro dell’Europa, dell’Europa che vogliamo: sociale, verde e giusta”.