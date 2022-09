Unione Popolare manifesta sotto la sede di Confindustria. "Basta finanziamenti pubblici agli industriali"

Lunedì 19 settembre, alle17, in piazza Cavour a Rimini si terrà un presidio indetto da Potere al Popolo e da Unione Popolare per dire basta ai finanziamenti pubblici agli industriali, per la tassazione dei profitti delle multinazionali al 90%, per l'abolizione dell'alternanza scuola-lavoro e per il salario minimo a 10€/h per tutti e tutte. Sarà presente all'iniziativa anche Giorgio Cremaschi, esecutivo nazionale Potere al Popolo.