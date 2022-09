Come valorizzare l'entroterra, i candidati del Pd Gnassi e Viola incontrano i cittadini con Sadegholvaad

Giovedì 8 settembre, alle 18.30, presso il Ristorante Mulazzani a Rimini in via Monte Cieco 6, si terrà l'incontro elettorale "Ci siamo! Il nostro entroterra" in cui i candidati della coalizione di centrosinistra nei collegi uninominali, Andrea Gnassi, candidato alla Camera e Simona Viola, candidata al Senato, esporranno le loro idee sulla valorizzazione dell'entroterra riminese alla presenza del sindaco Jamil Sadegholvaad. Un obiettivo perseguito in questi anni dall’amministrazione Gnassi, portato avanti dall'attuale amministrazione è quello di stabilire stretti legami tra le zone più centrali della città e quelle più lontane dal centro, all'insegna di una Rimini sempre più accogliente ed inclusiva.

L'incontro avrà ad oggetto i temi della sicurezza stradale, l'importanza di avere connessioni ad Internet veloci ed efficaci, l'illuminazione delle strade e il sistema del trasporto pubblico. Altro tema sarà il decentramento dei servizi, la prossimità, per avere un territorio connesso ed integrato al fine di sfruttarne al massimo le potenzialità. Ad introdurre l’assessore Francesco Bragagni e il consigliere comunale Luca Pasini, che coordineranno gli interventi dei residenti di Monte Cieco, San Martino in XX, Sant'Aquilina e Santa Cristina. Al termine, sarà offerto a tutti i partecipanti un rinfresco con prodotti tipici della zona, innaffiato dai vini delle aziende agricole locali.

Questo e tanti altri incontri sul territorio si snoderanno fino alla fine della campagna elettorale con il Lotto Per Te Tour di Andrea Gnassi, convinto che le aree collinari e interne meritino politiche ad hoc da elaborare sul piano nazionale e locale. Un itinerario che dice una cosa chiara ai cittadini: è importante dare il proprio voto a chi ha la conoscenza, la competenza e le idee giuste per portare a Roma la Romagna, dando voce alle istanze reali delle persone, senza scadere in slogan semplicistici e promesse irrealizzabili.