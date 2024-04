Vannacci in corsa alle Europee, Sadegholvaad critico: "Il vero problema è Salvini che lo ha candidato"

La candidatura del generale Vannacci nelle fila della Lega, in vista delle prossime elezioni europee, fa assumere una forte posizione al sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad (Pd). Che tramite un post sui social manifesta tutto il suo disappunto nei confronti della scelta compiuta da Matteo Salvini. Il leader della Lega ha candidato il generale nella circoscrizione dell’Italia centrale, dove risiede, come capolista. All’interno della stessa Lega ci sono pareri contrastanti, su questa decisione, da parte dei vari rappresentanti. Anche su scala provinciale a Rimini. E nel dibattito entra a gamba tesa anche il primo cittadino di Rimini: “Si sta parlando tanto, e giustamente, delle ultime folli esternazioni del signor Vannacci: idee di classi separate a scuola per i bimbi disabili, i gay "non normali", Mussolini e via dicendo, in un inarrestabile crescendo di delirio. Ma il vero problema non credo sia tanto il signor Vannacci, perché di sconsiderati ce ne sono da sempre in tutti i Paesi. Il vero problema è che esiste chi, come Matteo Salvini, decide di candidarlo al Parlamento Europeo e, soprattutto, che ci saranno donne e uomini italiani che lo voteranno. Ecco, spero che a farlo saranno davvero in pochi. La reazione pressoché unanime dell'arco costituzionale mi conforta almeno in parte”.

“Chiamare il signor Vannacci Generale mi crea difficoltà – conclude Sadegholvaad -, soprattutto perché ho conosciuto diversi Generali integerrimi, colti, umani, insomma persone davvero perbene che sono convinto saranno in grande imbarazzo per il fatto che questo signor Vannacci fa parte dell'Esercito”.