Variante alla Statale 16, il tema approda con una mozione in consiglio. Renzi: "Il tratto uno va stralciato"

Stralciare il tratto uno Igea Marina-Santa Giustina, del progetto di Variante alla Statale 16, per salvaguardare gli agricoltori Riminesi. Il dibattito continua a tenere banco e ora finirà tra i banchi del consiglio comunale di Rimini. Il consigliere di opposizione Gioenzo Renzi (Fratelli d'Italia) nel corso della seduta in agenda giovedì (21 aprile) presenterà una mozione con il seguente titolo: “Stralciare il tratto Uno Igea Marina-Santa Giustina, del Progetto di Variante alla Statale 16” per salvare la zona agricola.

Il nuovo tracciato della Statale 16 prevede una biforcazione da Igea Marina, prima del ristorante “La Fortezza”, sulla Via Popilia, attraversando i terreni agricoli, a nord e a sud della via Tolemaide, per poi ricongiungersi e proseguire in parallelo all’autostrada A14, fino a Riccione, Misano e Cattolica. "La variante alla Statale 16 è un’importante implementazione per la viabilità della nostra Provincia - sostiene il consigliere Renzi -, specialmente nella zona sud, di Riccione e Misano, dove l’attuale Statale 16 attraversa i centri abitati, con un impatto rilevante sulla qualità della vita e dell’aria per i residenti. Purtroppo, l’attuale variante comporta, al contempo, preoccupanti

criticità nella zona di Rimini Nord, in particolare, nel Tratto Uno: da Igea Marina a Santa Giustina, caratterizzata da una forte vocazione agricola; in tale area operano molte aziende agricole-orticole e la realizzazione della variante, danneggerebbe fortemente tali attività economiche e la loro produzione".

In questo tratto, è attualmente in programma la costruzione di una strada di asfalto, larga circa 25 metri, con due corsie per senso di marcia, che taglierebbe in diagonale i terreni delle aziende agricole "con il conseguente carico di inquinamento ambientale, acustico e visivo di traffico veicolare pesante, che stravolgerebbe l’immagine e l’esistenza di questa campagna, la vita e il lavoro degli agricoltori - prosegue Renzi -. Oltre alla Nuova Strada Statale, che incrocia la via Orsoleto, sono previsti sottopassi, cavalcavia, ponti, con un impatto ambientale che sarebbe sconvolgente su quest’area agricola di complessivi 400 ettari".

E conclude: "Sosteniamo concretamente l’esigenza primaria di salvaguardare le peculiarietà di questo territorio, valorizzandone il tessuto produttivo: uomini e donne che lavorano e vivono nell’agricoltura, coltivando prodotti a chilometro zero (qui è raccolta il 40% della lattuga nella Regione Emilia-Romagna). Riteniamo fondamentale preservare l’integrità delle falde acquifere, per le idonee colture degli ortaggi e l’equilibrio eco-sistemico di questa area agricola con caratteristiche uniche. Per queste ragioni, con la Mozione chiediamo al sindaco del Comune di

Rimini, Provincia, Regione, Ministero dell’Ambiente e Anas di stralciare il tratto uno Igea Marina-Santa Giustina del Progetto di Variante alla Statale 16".

Dal consigliere Renzi arriva poi una proposta alternativa: ampliamento, a quattro corsie, della Via Tolemaide dalla

rotatoria sulla Statale 16, alla rotatoria del Casello dell’Autostrada, fino alla rotatoria sulla Via Emilia. Il collegamento diretto, parallelo alla Via Orsoleto, dalla Fiera al Casello dell’Autostrada, per fluidificare il traffico veicolare durante le manifestazioni fieristiche.