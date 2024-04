Vergoni (FdI): "A Rimini insufficienti e non adeguatamente mantenute le aree per lo sgambamento dei cani"

"In qualità di Responsabile del Dipartimento Tutela Animali della Provincia di Rimini per Fratelli d’Italia, desidero rivolgermi oggi all'Amministrazione Comunale di Rimini e a tutti i cittadini per sottolineare l'importanza cruciale delle aree di sgambamento per i nostri amici a quattro zampe". A prendere posizione per un'area dedicata all'attività degli amici pelosi è Fabio Vergoni, responsabile del Dipartimento Tutela Animali della Provincia di Rimini per Fratelli d’Italia, che in una nota stampa ricorda come "Le aree di sgambamento non sono soltanto essenziali per il benessere fisico e mentale dei nostri cani, ma rappresentano anche un elemento fondamentale per la sicurezza pubblica e la coesione sociale. Le normative vigenti riconoscono il diritto degli animali alla libertà etologica, e le aree di sgambamento sono gli unici spazi pubblici dove i cani possono esprimersi liberamente, senza guinzaglio e museruola".

"Attualmente - spiega l'esponente di Fratelli d'Italia - le aree disponibili sono insufficienti e spesso non adeguatamente mantenute, con problemi che vanno dalle buche profonde nel terreno, alla mancanza di attrezzature adeguate, fino alla presenza di rifiuti e alla mancanza di sorveglianza. Queste condizioni non solo diminuiscono la qualità della vita dei nostri cani, ma possono anche causare problemi di comportamento e di salute. In questo contesto, chiedo che si investa nella creazione di nuove aree di sgambamento e nel miglioramento delle condizioni di quelle esistenti. È fondamentale implementare un regolamento più stringente per l'accesso e la gestione di queste aree, considerare l'introduzione di sistemi di sorveglianza per garantire il corretto utilizzo degli spazi e la sicurezza di tutti, e promuovere la figura del "referente di area", che possa gestire l'interazione tra i cani e garantire il rispetto delle norme. Inoltre, per rispondere alle crescenti esigenze di cittadini e turisti con animali al seguito, propongo di avviare una mappatura delle aree verdi esistenti per identificare potenziali nuovi spazi da destinare a sgambatoi. La collaborazione tra Amministrazione, cittadini ed esperti sarà essenziale per rendere Rimini una città sempre più inclusiva e rispettosa dei bisogni di tutti i suoi abitanti, umani e non, migliorando così la qualità della vita di tutta la comunità".